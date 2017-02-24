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Депутат взял в долг у жительницы Темиртау почти 4 миллиона тенге

Просмотров:244 Опубликовано: Сегодня, 16:03
Депутат взял в долг у жительницы Темиртау почти 4 миллиона тенге
Фото Турар Казангапов ©
Гражданское дело по исковому заявлению Асем Нуркеновой к депутату Темиртауского городского маслихата Кайрату Ныгметову о взыскании денежной суммы, которую она ему одолжила, уже рассматривается в суде. Однако женщина подозревает, что дело может затянуться и она не получит свои деньги в срок. При этом сумма долга, по словам истца, составляет три миллиона 820 тысяч тенге, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Жительница Темиртау Асем Нуркенова обвиняет депутата в невозврате денег, которые он у нее брал взаймы около года назад. Познакомили ее и Ныгметова общие знакомые, которые и поручились за него. По словам женщины, народный избранник Кайрат Ныгметов брал взаймы у нее деньги дважды. Первую сумму в размере трех миллионов тенге она одолжила ему еще в 2014 году, и он обязался вернуть деньги до 1 июля 2016 года. Второй долг, по словам Нуркеновой, в размере 820 тысяч тенге он должен был вернуть до конца января текущего года. Однако возврата в указанный срок она так и не дождалась. Телефонные разговоры и требования вернуть деньги, по словам женщины, результата не дали. Депутат якобы лишь обещает, но на деле отдавать деньги не спешит. Отчаявшись получить долг мирным путем, Нуркенова обратилась в Темиртауский городской суд.

"С июля 2016 года я слышу от этого человека лишь обещания. Однажды он мне сказал, что отдаст в счет погашения долга квартиру своей сестры. Позже, когда мы должны были встретиться, он заговорил по-другому. Сказал, что денег у него нет, а квартира под арестом. На мои просьбы и требования он отвечает по-разному. Иногда просит подождать, а иногда просто не хочет со мной говорить и отвечает: "Иди куда хочешь, денег нет, как я тебе их верну?". Я боюсь, что в суде процесс затянется. А я сейчас и сама испытываю материальные трудности и деньги мне очень нужны!" - рассказала женщина.

Сам депутат корреспонденту Tengrinews.kz пояснил, что долг непременно отдаст. Дело дошло до суда из-за временных финансовых трудностей, которые у него сейчас возникли. При этом Ныгметов акцентировал внимание на том, что эти деньги никакого отношения к его депутатской деятельности не имеют.

"Я хочу отдать ей деньги до 13 марта. Я признаю, что я занял, и не избегаю этого. Так получилось, у меня возникли финансовые трудности, поэтому я не мог ей выплатить долг вовремя. Я брал эти деньги для личных целей, не связанных с моей депутатской деятельностью. Я никого не обманываю, я не отказываюсь. Если бы сейчас было какое-то поступление денег, я бы сразу переводом отправил ей. Я уже дважды делал так - через почту и лично ей отдавал часть денег", - сообщил Кайрат Ныгметов.

При этом депутат подчеркнул, что уже выплатил ей около 700 тысяч тенге. Также, по словам Ныгметова, следующее заседание суда состоится 13 марта, и он постарается с истцом расплатиться полностью.

Однако Асем Нуркенова данный факт полностью отрицает. По словам женщины, Ныгметов ей никаких денег не передавал и не переводил. Теперь все ее надежды получить деньги назад возложены на суд.
Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 4 )

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Куаныш Атшыбай (Посетители) Сегодня, 16:54
Ақ жағалы ағаларымыздың ең жақсы істеп білетін жұмысы - уәде беру болып табылады. Әсем апамыздың есі қайда? Осыншама қаражатты қарызға бергені қызық екен ...
 
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Normal (Посетители) Сегодня, 16:42
До 13 марта, он хочет расплатится полностью! Откуда сразу столько бабосиков найдет? Вопрос! lol
 
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trump (Посетители) Сегодня, 16:29
Депутаны тоже люди, и также способны на кидок.
 
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  • trump
  • Pear
 Швейк (Посетители) Сегодня, 16:13
Депутат глядел в глаза,
До утра остался,
Всей душой была я "За!",
А он воздержался (с) boyan lol
 
 

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