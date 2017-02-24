Могут ли оштрафовать на 11 миллионов тенге, если не пустить полицейского домой

В Казахстане обсуждают поправки в Уголовный кодекс, предусматривающие увеличение штрафа по статье "Неповиновение представителю власти" до 200 МРП (453 800 тенге) и по статье "Применение насилия в отношении представителя власти" до 11 миллионов тенге. У казахстанцев возникли опасения, что им может грозить такой штраф, если они не пустят к себе домой полицейских, пришедших с проверкой. Tengrinews.kz приводит пояснения юристов.



Как отметил юрист Алексадр Каплан, согласно статье 146 ГК "Право на неприкосновенность жилища", жилище неприкосновенно. "Под жилищем подразумевается как постоянное место проживания (квартира), так и временное (гостиница). Однако в ряде случаев возможны исключения. К примеру, по закону "Об оперативных розыскных мероприятиях" с санкции прокурора возможно проникновение в жилище в целях предотвращения уголовного преступления", - поясняет юрист.



По его словам, для допуска в жилище полицейских собственник или арендатор помещения должен убедиться в их должностном статусе и наличия санкции прокурора, допускающей проникновение в жилище. "В отсутствие таковой полицейские должны разговаривать с человеком не ближе чем с порога. В случае если полицейские не предоставляют служебных удостоверений и основания вторжения в жилище - физическое лицо вправе не допускать их внутрь. В случае агрессивных действий со стороны полицейских, не имеющих права доступа в помещение, им можно оказывать соразмерное сопротивление. Применять физическую силу к сотруднику полиции не рекомендуется, за исключением случаев, когда в его действиях усматриваются явные и грубые нарушения закона и превышение полномочий. Следовательно, если сотрудник полиции находится в квартире без соответствующей санкции прокурора, разрешения собственника и наличия веских оснований, собственник имеет право применить соразмерные меры для того, чтобы полицейский покинул жилище", - поясняет юрист.



Он подчеркнул, что сопротивление законным требованиям уполномоченных сотрудников (полицейский, отряд специального назначения и так далее) незаконно и не должно осуществляться. "У полицейских широкие полномочия, и следует четко понимать их пределы. Так, задерживать без оснований граждан с применением физической силы полицейские права не имеют. Основаниями являются, например, обоснованные подозрения в совершенном или подготавливаемом правонарушении или преступлении", - сказал юрист.



Адвокат Джохар Утебеков пояснил, что дверь полицейскому можно не открывать на основании 25-й статьи Конституции. "В ней указано: "Проникновение в жилище, производство его осмотра и обыска допускаются лишь в случаях и в порядке, установленных законом". Исключения предусмотрены в Уголовно-процессуальном кодексе и законе "Об органах внутренних дел в Республике Казахстан". В силу требований УПК обыск или осмотр жилого помещения осуществляется не любым сотрудником полиции (оперативником, участковым, сотрудником ЛРС и прочими), а лишь следователем (дознавателем). При этом следователь обязан показать вам постановление следственного судьи с его подписью и печатью суда", - говорит адвокат.



В свою очередь, по его словам, закон об ОВД позволяет полицейским беспрепятственно проникать в жилище, если они: преследуют подозреваемых в совершении правонарушений; имеют данные, что в жилище совершено правонарушение. "Например, если полицейские получили вызов о насилии у кого-то дома. Право неприкосновенности жилища распространяется не только на собственника, но и на всех проживающих в нем. К жилищу относятся и арендуемые квартиры, и гостиничные номера", - сказал адвокат.



Утебеков отметил, что при обращении к людям полицейские обязаны представиться и предъявить служебные удостоверения. Тем более они должны сделать это по требованию собеседника. "В силу закона об ОВД полицейский обязан сопровождать любое требование, ограничивающее права граждан, фразой "Именем закона". К сожалению, многие из них этого не знают. Я в любом случае не советую вступать в физический контакт с полицейскими. При любых проблемах с ними звоните и жалуйтесь по телефону на номер 102 или в Управление собственной безопасности ДВД. Не советую усугублять любой начавшийся конфликт с полицией и переводить его в плоскость физического сопротивления. Позвоните и пожалуйтесь на сотрудников. Привлеките внимание соседей. Начните производить видеозапись происходящего, попросите об этом же соседей", - пояснил адвокат.