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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Наличие высшего образования не говорит о воспитании человека - Башмаков

Просмотров:352 Опубликовано: Сегодня, 17:49
Наличие высшего образования не говорит о воспитании человека - Башмаков
Фото с сайта inform.kz
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Братья Рыскалиевы стали примером отсутствия национального воспитания. Такое мнение высказал заведующий кафедрой Ассамблеи народа Казахстана Евразийского национального университета им.Л.Гумилева Анатолий Башмаков, выступивший с лекцией в Академии государственного управления при Президенте РК.

Башмаков напомнил, что в Послании Президента народу Казахстана поставлен вопрос развития человеческого капитала, и уделил особое внимание проблеме усиления национального воспитания.

«Нам нужно воспитывать интеллигентов. Такое воспитание не найти в высшем учебном заведении. Потому что это качество появляется через сердце, вместе с любовью к Родине, впитывается в родном доме с материнским молоком», - сказал Анатолий Башмаков.

По его словам, у человека может быть высшее образование, но он при этом может быть жуликом, негодяем.

Анатолий Башмаков напомнил, что братья Рыскалиевы были: один - депутатом Мажилиса; второй - акимом Атырауской области. И украли народные деньги, а потом скрылись за границей. Сейчас они в Великобритании, а их родственникам за них стыдно. Через три месяца после их бегства, умер их отец. И его сыновья не смогли даже приехать на похороны. Это, по мнению экс-сенатора Башмакова, самый вопиющий пример отсутствия национального воспитания.

Лекции известных общественных деятелей в Академии госуправления организованы в рамках республиканского семинара-тренинга «Государственная политика в области общественного согласия и общенационального единства: задачи нового этапа развития».
Источник: КАЗИНФОРМ
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Комментарии ( 2 )

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  • Eugene
  • kz1990
  • Маривана
 Краснов (Посетители) Сегодня, 18:20
Братья Рыскалиевы стали примером отсутствия национального воспитания

Они стали притчей во языцех, козлами отпущения и уже который год кормят червей. Глупо полагать, что они все еще живы и преспокойно проживают на туманном альбионе.
Алиева списали? Списали! Аблязова достали? Достали! А Рыскалиевы этакие неуязвимые по-вашему что ли? Наши бы уже давно все вверх дном перевернули и к ответу бы их привлекли однозначно, будь они еще в мире живых!
братья Рыскалиевы

украли народные деньги, а потом скрылись за границей. Сейчас они в Великобритании, а их родственникам за них стыдно. Через три месяца после их бегства, умер их отец. И его сыновья не смогли даже приехать на похороны

Потому, что покойники не ходят... Хорош слагать легенды!
 
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  • ДухLess
  • nadiuna
  • Маривана
 Швейк (Посетители) Сегодня, 18:08
Наличие высшего образования не говорит...

Вчера состоялась встреча выпускников, 10 лет назад купивших себе дипломы в одном переходе метро (с) lol
 
 

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