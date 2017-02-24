Наличие высшего образования не говорит о воспитании человека - Башмаков

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Братья Рыскалиевы стали примером отсутствия национального воспитания. Такое мнение высказал заведующий кафедрой Ассамблеи народа Казахстана Евразийского национального университета им.Л.Гумилева Анатолий Башмаков, выступивший с лекцией в Академии государственного управления при Президенте РК.
Башмаков напомнил, что в Послании Президента народу Казахстана поставлен вопрос развития человеческого капитала, и уделил особое внимание проблеме усиления национального воспитания.
«Нам нужно воспитывать интеллигентов. Такое воспитание не найти в высшем учебном заведении. Потому что это качество появляется через сердце, вместе с любовью к Родине, впитывается в родном доме с материнским молоком», - сказал Анатолий Башмаков.
По его словам, у человека может быть высшее образование, но он при этом может быть жуликом, негодяем.
Анатолий Башмаков напомнил, что братья Рыскалиевы были: один - депутатом Мажилиса; второй - акимом Атырауской области. И украли народные деньги, а потом скрылись за границей. Сейчас они в Великобритании, а их родственникам за них стыдно. Через три месяца после их бегства, умер их отец. И его сыновья не смогли даже приехать на похороны. Это, по мнению экс-сенатора Башмакова, самый вопиющий пример отсутствия национального воспитания.
Лекции известных общественных деятелей в Академии госуправления организованы в рамках республиканского семинара-тренинга «Государственная политика в области общественного согласия и общенационального единства: задачи нового этапа развития».
2002-2017 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.