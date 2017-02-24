Наличие высшего образования не говорит о воспитании человека - Башмаков

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Братья Рыскалиевы стали примером отсутствия национального воспитания. Такое мнение высказал заведующий кафедрой Ассамблеи народа Казахстана Евразийского национального университета им.Л.Гумилева Анатолий Башмаков, выступивший с лекцией в Академии государственного управления при Президенте РК.



Башмаков напомнил, что в Послании Президента народу Казахстана поставлен вопрос развития человеческого капитала, и уделил особое внимание проблеме усиления национального воспитания.



«Нам нужно воспитывать интеллигентов. Такое воспитание не найти в высшем учебном заведении. Потому что это качество появляется через сердце, вместе с любовью к Родине, впитывается в родном доме с материнским молоком», - сказал Анатолий Башмаков.



По его словам, у человека может быть высшее образование, но он при этом может быть жуликом, негодяем.



Анатолий Башмаков напомнил, что братья Рыскалиевы были: один - депутатом Мажилиса; второй - акимом Атырауской области. И украли народные деньги, а потом скрылись за границей. Сейчас они в Великобритании, а их родственникам за них стыдно. Через три месяца после их бегства, умер их отец. И его сыновья не смогли даже приехать на похороны. Это, по мнению экс-сенатора Башмакова, самый вопиющий пример отсутствия национального воспитания.



Лекции известных общественных деятелей в Академии госуправления организованы в рамках республиканского семинара-тренинга «Государственная политика в области общественного согласия и общенационального единства: задачи нового этапа развития».