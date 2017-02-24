Житель Астаны напал на обменный пункт, чтобы сесть в тюрьму из-за семейных конфликтов

Житель Астаны попытался ограбить обменный пункт, чтобы сесть в тюрьму. Таким образом он хотел досадить своим родственникам после ссоры с ними, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на специализированный межрайонный суд по уголовным делам и суд Астаны.



По материалам дела, мужчина в медицинской маске заходил трижды к нотариусу, который находится в одном здании с обменным пунктом. В третий раз мужчина внезапно вытащил пистолет и направил его в сторону охранника. Согласно показаниям охранника в суде, мужчина потребовал выбросить служебный сигнальный пистолет. Подчиняясь его требованиям, охранник выбросил оружие на кресло.



После этого грабитель левой рукой схватил его руку и, направляя пистолет на него, потащил в кабину кассы. Там осужденный направил пистолет на кассира и сказал "Давай деньги". Сотрудница обменного пункта нажала тревожную кнопку и спряталась под столом. Воспользовавшись моментом, охранник схватил пистолет грабителя и сразу заблокировал спусковой курок пальцем. После чего он вытолкал мужчину из кассы в коридор, снял магазин с пистолета и выкинул подальше. Затем он с коллегой задержал грабителя.



Осужденный в суде признал вину по статье "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств", а по статье "Разбой" признал частично.



"(...) Умысла хищения чужого имущества в особо крупном размере не было, так как ему деньги не были нужны, поскольку в них не нуждался. О количестве денежных средств, находящихся в обменном пункте, ему не было известно. Разбойное нападение совершил, чтобы сесть в тюрьму по причине семейных конфликтов и ссор, а также конфликтов с коллегами по работе. Своими действиями хотел досадить членам своей семьи. Оружием угрожал, чтобы напугать сотрудников обменного пункта. Выбрал именно обменный пункт по той причине, что рядом подходящих других объектов для нападения не имелось. В содеянном раскаивается, просит назначить мягкое наказание", - говорится в приговоре специализированного межрайонного суда по уголовным делам Астаны.



Руководство обменного пункта претензий к нему не имело, поскольку они примирились и он ничего не украл.



Специализированный межрайонный суд признал его виновным по двум статьям и приговорил к десяти годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с конфискацией имущества. Апелляционная судебная коллегия по уголовным делам суда Астаны оставила приговор без изменений.