Сейчас на сайте
2750
объявлений
  • продам Запчасти и агрегаты
  • куплю Шланг за 10 000 тенге
  • сдам в аренду Микроавтобус Toyota за 1 000 тенге
  • продам Трактор за 700 000 тенге
  • продам Диски за 4 000 тенге
  • продам Хромпакет за 20 000 тенге
  • продам Пусковой ящик за 20 000 тенге
 

 
Понедельник, 27 Февраля
+2...+5
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 311.49 KZT
  • €1 = 329.84 KZT
  • 1 RUB = 5.38 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085
  • site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
«Лада» в формате .pdf
 
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Бензин Евро-5 выпустит Шымкентский НПЗ летом этого года

Просмотров:152 Опубликовано: Сегодня, 08:50
Бензин Евро-5 выпустит Шымкентский НПЗ летом этого года
Фото из открытых источников
Запуск производства высокооктанового бензина на Шымкетском НПЗ запланирован на июнь 2017 года.

На Шымкентском нефтеперерабатывающем заводе завершается строительство установки изомеризации, которая позволит выпускать бензин стандарта Евро-4 и Евро-5. По информации службы по связям с общественностью АО "КазМунайГаз – переработка и маркетинг", первый этап проекта модернизации завода завершён на 95 процентов, передаёт Otyrar.kz.

"Подходит к завершению строительство значимого участка в новой технологической линии переработки нефти ТОО "ПетроКазакстан Ойл Продактс" – установки изомеризации с блоком предварительной гидроочистки сырья. На сегодняшний день проект выполнен более чем на 95%. При этом на завершающей стадии строительства находятся объекты общезаводского хозяйства для пуска изомеризации – выполнено более 84%", – говорится в сообщении.

Ввод в эксплуатацию установки изомерации запланирован на июнь 2017 года. Она предназначена для выработки высокооктанового компонента бензинов экологических классов К4 и К5, соответствующих техническому регламенту Таможенного союза.

По словам заместителя генерального директора АО "КазМунайГаз – переработка и маркетинг" Данияра Сатыбалдина, после модернизации трёх казахстанских НПЗ в конце 2017 года производство бензина увеличится на 2 млн тонн. К 2018 году Казахстан на 100% обеспечит себя отечественным бензином.
Источник: informburo.kz
Поделись с другими:
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 1 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Куаныш Атшыбай (Посетители) Сегодня, 10:24
Жақсы ғой. 5-10 жыл бұрын, осындай сапалы жанармайға қол жеткіземіз деп ешкім сенбеп еді. Еуро 5 жанармайын күтеміз ... bravo
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 

Новые объявления
сайта «ВесьАктау»

Услуги

Вакансии в Актау

Квартиры в Актау

Легковые автомобили
2002-2017 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика