Бензин Евро-5 выпустит Шымкентский НПЗ летом этого года

Запуск производства высокооктанового бензина на Шымкетском НПЗ запланирован на июнь 2017 года.



На Шымкентском нефтеперерабатывающем заводе завершается строительство установки изомеризации, которая позволит выпускать бензин стандарта Евро-4 и Евро-5. По информации службы по связям с общественностью АО "КазМунайГаз – переработка и маркетинг", первый этап проекта модернизации завода завершён на 95 процентов, передаёт Otyrar.kz.



"Подходит к завершению строительство значимого участка в новой технологической линии переработки нефти ТОО "ПетроКазакстан Ойл Продактс" – установки изомеризации с блоком предварительной гидроочистки сырья. На сегодняшний день проект выполнен более чем на 95%. При этом на завершающей стадии строительства находятся объекты общезаводского хозяйства для пуска изомеризации – выполнено более 84%", – говорится в сообщении.



Ввод в эксплуатацию установки изомерации запланирован на июнь 2017 года. Она предназначена для выработки высокооктанового компонента бензинов экологических классов К4 и К5, соответствующих техническому регламенту Таможенного союза.



По словам заместителя генерального директора АО "КазМунайГаз – переработка и маркетинг" Данияра Сатыбалдина, после модернизации трёх казахстанских НПЗ в конце 2017 года производство бензина увеличится на 2 млн тонн. К 2018 году Казахстан на 100% обеспечит себя отечественным бензином.