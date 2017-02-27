Хочу замуж: Казахстанцы массово пишут свои желания на купюрах

Казахстанцев захватила «игра на удачу» - они массово загадывают желания, записывая их на купюрах номиналом в 200 тенге. Они верят, что банкноты волшебным образом исполнят их мечты, сообщает корреспондент NUR.KZ.Теперь на сдачу в магазине или в транспорте можно запросто получить чье-то загаданное счастье – купюры с подписями «хочу замуж», «хочу ребенка» или «чтобы Жандос меня любил» стали все чаще встречаться в обороте.Для своей игры казахстанцы выбрали самую мелкую бумажную купюру в 200 тенге – «чернильной» атаке подвергаются банкноты с цифрой семь в серийном номере. Так каковы же правила?«Загадываешь желание, собираешь семь двухсоток – в их серийном номере на конце должна быть цифра семь. На одной из них пишешь свое желание – это либо первая купюра, либо та, на которой больше всего семерок. Двухсотку с желанием оставляешь себе до исполнения, остальные раздаешь», - рассказывает казахстанка Айдана Конарова.Согласно мнению играющих, самая удачливая купюра имеет целых три семерки на конце. «Тариф» в 200 тенге тоже был выбран не случайно – такие деньги не «жадно» раздавать и несложно накопить.«Работаю на кассе. В день читаю по несколько желаний. Бывает, что даже взрослые мужчины с утра приходят к нам после инкассации и просят обменять им двухсотки именно с цифрой семь в конце», - делится кассир Галия Омарова.Пока одни суеверные казахстанцы активно играют, другие считают это «глупой порчей денег».«Мне выдали зарплату мелкими купюрами. Так там часть исписана всякой ерундой. Зачем люди портят деньги? Ладно на краешке где-то пару слов написали, но они же на всю расписывают. Неприятно пользоваться и подглядывать за чужими желаниями», - говорит преподаватель Алина Шорохова.Более «гуманные» казахстанцы предлагают аналог этой игры – без черкания на банкнотах.«Нужно собрать семь купюр номиналом в 200 тенге - оставить себе одну с тремя семерками на конце, а остальные шесть раздать. Счастливую купюру надо положить в кошелек и не отдавать – три семерки принесут финансовую удачу», - рассказывает астанчанка Асия Мурзагалиева.Стоит отметить, что наказания за умышленную порчу банкнот в Казахстане нет. Однако их могут запросто не принять в магазинах или общественном транспорте.Сильно исписанные купюры при попадании в банк могут и вовсе получить статус «ветхих». В таком случае их изымут из обращения и утилизируют - вместе с загаданным желанием.