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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Хочу замуж: Казахстанцы массово пишут свои желания на купюрах

Просмотров:221 Опубликовано: Сегодня, 09:08
Хочу замуж: Казахстанцы массово пишут свои желания на купюрах
Фото с сайта Nur.kz
Казахстанцев захватила «игра на удачу» - они массово загадывают желания, записывая их на купюрах номиналом в 200 тенге. Они верят, что банкноты волшебным образом исполнят их мечты, сообщает корреспондент NUR.KZ.

Теперь на сдачу в магазине или в транспорте можно запросто получить чье-то загаданное счастье – купюры с подписями «хочу замуж», «хочу ребенка» или «чтобы Жандос меня любил» стали все чаще встречаться в обороте.

Для своей игры казахстанцы выбрали самую мелкую бумажную купюру в 200 тенге – «чернильной» атаке подвергаются банкноты с цифрой семь в серийном номере. Так каковы же правила?

«Загадываешь желание, собираешь семь двухсоток – в их серийном номере на конце должна быть цифра семь. На одной из них пишешь свое желание – это либо первая купюра, либо та, на которой больше всего семерок. Двухсотку с желанием оставляешь себе до исполнения, остальные раздаешь», - рассказывает казахстанка Айдана Конарова.

Согласно мнению играющих, самая удачливая купюра имеет целых три семерки на конце. «Тариф» в 200 тенге тоже был выбран не случайно – такие деньги не «жадно» раздавать и несложно накопить.

Хочу замуж: Казахстанцы массово пишут свои желания на купюрах


«Работаю на кассе. В день читаю по несколько желаний. Бывает, что даже взрослые мужчины с утра приходят к нам после инкассации и просят обменять им двухсотки именно с цифрой семь в конце», - делится кассир Галия Омарова.

Пока одни суеверные казахстанцы активно играют, другие считают это «глупой порчей денег».

«Мне выдали зарплату мелкими купюрами. Так там часть исписана всякой ерундой. Зачем люди портят деньги? Ладно на краешке где-то пару слов написали, но они же на всю расписывают. Неприятно пользоваться и подглядывать за чужими желаниями», - говорит преподаватель Алина Шорохова.

Хочу замуж: Казахстанцы массово пишут свои желания на купюрах


Более «гуманные» казахстанцы предлагают аналог этой игры – без черкания на банкнотах.

«Нужно собрать семь купюр номиналом в 200 тенге - оставить себе одну с тремя семерками на конце, а остальные шесть раздать. Счастливую купюру надо положить в кошелек и не отдавать – три семерки принесут финансовую удачу», - рассказывает астанчанка Асия Мурзагалиева.

Стоит отметить, что наказания за умышленную порчу банкнот в Казахстане нет. Однако их могут запросто не принять в магазинах или общественном транспорте.

Сильно исписанные купюры при попадании в банк могут и вовсе получить статус «ветхих». В таком случае их изымут из обращения и утилизируют - вместе с загаданным желанием.
Источник: Nur.kz
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Комментарии ( 6 )

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leo529 (Посетители) Сегодня, 10:45
Да уж, не оскудеет идиотами земля нерусская uhmylka
Не хотелось бы жениться на такой, которая хочет "что бы" и "за муж" :))
 
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  • Ну Ну
 Куаныш Атшыбай (Посетители) Сегодня, 10:19
Қазақстанда, күйеуге тимеген бойжеткендер (25-35 жас аралығы) көп. Саны неше екенін білмедім, бірақ көп.
Себеп ретінде, ер азаматтарымыздың тұрмыс жағдайының жыл өткен сайын төмендеп келе жатқанын айтқым келіп отыр. Пәтер, жеке көлік және тұрақты жұмыстың жоқтығы, отбасы құрмауға себеп.
Тұрмыс жағдайдың төмендігі, келешектегі күйеуге тимеген кыздардың одан сайын көбейеріне сенімдімін. Амал жоқ, алдағы 5-10 жылдықта, тоқал алу салты қайтып келеді. Осы сөздерімді еске сақтап қойың ... umnik
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • Mestnyi
  • Budweiser
  • leo529
 Швейк (Посетители) Сегодня, 10:19
trump,
В Индии у женщин, которые хотят выйти замуж, красная точка на лбу становится зеленой (с) lol
 
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  • Швейк
  • Mestnyi
 trump (Посетители) Сегодня, 10:12
Думаю, татуха на лбу даст лучший эффект.
 
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erjan84 (Посетители) Сегодня, 10:02
Пишут на купюры который пойдут на ликвидацию
 
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 Швейк (Посетители) Сегодня, 09:25
Хочу я замуж, замуж хочу,
Да ты не бойся - я всё оплачу.
Надеть бы белое платье, пойти б танцевать
А ты, противный, всё зовёшь в кровать. (c) boyan lol
 
 

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