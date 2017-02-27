Рухнувший в ВКО вертолет принадлежит Гапуре Турлыхановой

Упавший в Восточно-Казахстанской области вертолет принадлежит Гапуре Турлыхановой, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на Комитет гражданской авиации МИР РК.
Вертолет "Стрекоза 7-Gazelle SA341" имеет заводской номер ЕЭВС.02.0325. Был выпущен 27 августа 2009 года. Бортовой номер UP-LA246, максимальный взлетный вес: 1800. 22 декабря 2016 года вертолет получил регистрацию в Казахстане под номером 1087. Бессрочный сертификат летной годности был выдан 23 декабря 2016 года. Эксплуатант – АОН (авиация общего назначения).
Собственником вертолета является Турлыханова Гапура Мухатбековна. По данным из открытых источников, она супруга Кайрата Турлыханова, который в разные годы занимал должности акима Семея, советника секретаря Совета безопасности РК и министра транспорта и коммуникации РК, председателя Комитета транспортного контроля Министерства транспорта и коммуникаций РК.
Напомним, вертолет вылетел 25 февраля из села Кожа Урджарского района и должен был приземлиться в селе Акшатау Аягозского района для дозаправки. Очевидцы видели пролетавший вертолет над селом Айгыз. Однако до назначенного места он так и не долетел. 25 февраля в 18.30 пилот не вышел на связь. Вертолет удалось обнаружить спустя почти сутки, 26 февраля в 60 километрах северо-западнее от города Аягоз. Изначально спасатели сообщали, что на борту вертолета были три человека, однако после уточнений их оказалось двое: пилот Устинов П. погиб, пассажир Акбаев А. госпитализирован.
2002-2017 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.