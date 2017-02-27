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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Рухнувший в ВКО вертолет принадлежит Гапуре Турлыхановой

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 10:38
Рухнувший в ВКО вертолет принадлежит Гапуре Турлыхановой
Фото slickpic.com
Упавший в Восточно-Казахстанской области вертолет принадлежит Гапуре Турлыхановой, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на Комитет гражданской авиации МИР РК.

Вертолет "Стрекоза 7-Gazelle SA341" имеет заводской номер ЕЭВС.02.0325. Был выпущен 27 августа 2009 года. Бортовой номер UP-LA246, максимальный взлетный вес: 1800. 22 декабря 2016 года вертолет получил регистрацию в Казахстане под номером 1087. Бессрочный сертификат летной годности был выдан 23 декабря 2016 года. Эксплуатант – АОН (авиация общего назначения).

Собственником вертолета является Турлыханова Гапура Мухатбековна. По данным из открытых источников, она супруга Кайрата Турлыханова, который в разные годы занимал должности акима Семея, советника секретаря Совета безопасности РК и министра транспорта и коммуникации РК, председателя Комитета транспортного контроля Министерства транспорта и коммуникаций РК.

Напомним, вертолет вылетел 25 февраля из села Кожа Урджарского района и должен был приземлиться в селе Акшатау Аягозского района для дозаправки. Очевидцы видели пролетавший вертолет над селом Айгыз. Однако до назначенного места он так и не долетел. 25 февраля в 18.30 пилот не вышел на связь. Вертолет удалось обнаружить спустя почти сутки, 26 февраля в 60 километрах северо-западнее от города Аягоз. Изначально спасатели сообщали, что на борту вертолета были три человека, однако после уточнений их оказалось двое: пилот Устинов П. погиб, пассажир Акбаев А. госпитализирован.
Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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Ну Ну (Посетители) Сегодня, 10:42
Мда, заработала честным трудом
Соболезнования пилоту
 
 

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