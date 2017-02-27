Полицейские рассказали о кокшетауской "Иронии судьбы"

В полицию Кокшетау обратилась женщина, заявившая, что неизвестный мужчина незаконно проник в ее дом и уснул, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Акмолинской области.
"История, напоминающая сюжет известного советского фильма "Ирония судьбы, или с легким паром!", произошла в Кокшетау. 25 февраля в городской отдел внутренних дел Кокшетау с заявлением обратилась местная жительница, сообщившая, что неизвестный мужчина незаконно проник в ее дом и уснул", - сообщает пресс-служба ведомства.
Как установили приехавшие на место происшествия полицейские, 30-летний мужчина является соседом потерпевшей. В тот день, будучи в состоянии алкогольного опьянения, он перепутал свой дом, а когда ключи не подошли к замку, просто разбил стекло и вошел в квартиру. Уверенный в том, что находится в собственном доме, нарушитель спокойно спал, пока его вечером не обнаружила хозяйка и не обратилась в полицию.
Сейчас нарушитель обвиняется по статье 149 части 1 УК РК ("Нарушение неприкосновенности жилища") и уже дал признательные показания. По закону ему грозит штраф до 300 МРП либо арест на срок до 75 суток.
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