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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Полицейские рассказали о кокшетауской "Иронии судьбы"

Просмотров:1135 Опубликовано: Сегодня, 12:03
Полицейские рассказали о кокшетауской "Иронии судьбы"
Кадр из фильма "Ирония судьбы"
В полицию Кокшетау обратилась женщина, заявившая, что неизвестный мужчина незаконно проник в ее дом и уснул, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Акмолинской области.

"История, напоминающая сюжет известного советского фильма "Ирония судьбы, или с легким паром!", произошла в Кокшетау. 25 февраля в городской отдел внутренних дел Кокшетау с заявлением обратилась местная жительница, сообщившая, что неизвестный мужчина незаконно проник в ее дом и уснул", - сообщает пресс-служба ведомства.

Как установили приехавшие на место происшествия полицейские, 30-летний мужчина является соседом потерпевшей. В тот день, будучи в состоянии алкогольного опьянения, он перепутал свой дом, а когда ключи не подошли к замку, просто разбил стекло и вошел в квартиру. Уверенный в том, что находится в собственном доме, нарушитель спокойно спал, пока его вечером не обнаружила хозяйка и не обратилась в полицию.

Сейчас нарушитель обвиняется по статье 149 части 1 УК РК ("Нарушение неприкосновенности жилища") и уже дал признательные показания. По закону ему грозит штраф до 300 МРП либо арест на срок до 75 суток.
Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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  • Nurzhan_from_aktau
  • serega111777
  • nadiuna
  • Джулия
  • tolk
  • HSE
 Швейк (Посетители) Сегодня, 12:21
По закону ему грозит штраф до 300 МРП либо арест на срок до 75 суток

Ну, или жениться на соседке. lol
 
 

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