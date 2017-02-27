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С подложными номерами ездил, чтобы не подвести начальника - водитель, заехавший на территорию детсада в Алматы

Просмотров:1015 Опубликовано: Сегодня, 13:07
С подложными номерами ездил, чтобы не подвести начальника - водитель, заехавший на территорию детсада в Алматы
Фото с сайта Tengrinews.kz
Водитель машины, которая заехала на территорию детского сада, Жаннат Хусаинов рассказал на суде, что ездил с подложными номерами для того, чтобы не подвести своего начальника, передает корреспондент Tengrinews.kz.

В Специализированном межрайонном суде по административным делам Алматы состоялся процесс по привлечению к ответственности Жанната Хусаинова, который управлял авто с подложными номерами. Когда судья Мурат Абраев спросил, где он работает, Хусаинов назвал только адрес и замолчал. За него продолжил судья и сообщил, что он работает в ТОО "Трек" водителем. У мужчины своих детей нет, он не женат. Как рассказал на суде водитель, ранее он уже нарушал правила дорожного движения.

"Сильно раскаиваюсь, что так сделал. Вину признаю. В следующий раз такое не повторится. В первый и последний раз", - сказал Хусаинов судье.

На вопрос судьи: "Почему авто с подложными номерами управляете?", он ответил: "Чтобы лишний раз начальника не подводить. Я номера нашел в городе. Думал, по своим делам поездить, чтобы по городу не светились рабочие номера, я эти номера поставил".

Хусаинов не знал, что это будет серьезное нарушение, и он осознанно поставил подложные номера на автомобиль.

Судья сразу же вынес постановление: признать виновным Хусаинова в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 590 части 4 КоАП РК "Управление транспортным средством с заведомо подложными или поддельными государственными регистрационными номерными знаками (знаком)", и лишил прав сроком на один год. Постановление не вступило в силу и может быть обжаловано в вышестоящей инстанции.

Ранее в ДВД Алматы сообщали, что номер принадлежит одному из ТОО, которое занимается грузоперевозками. Водитель не работает в этой организации, а номера нашел. Полиция привлекла Хусаинова к ответственности по статье 590 части 3 КоАП "Установка на транспортном средстве заведомо подложных или поддельных государственных регистрационных номерных знаков (знака)" и статье 590 части 4 КОаП "Управление транспортным средством с заведомо подложными или поддельными государственными регистрационными номерными знаками (знаком). Кроме того, был оформлен протокол за проезд под знаком, запрещающим движение транспорта.

Напомним, ранее родители дошкольников сообщили журналистам о служебном авто алматинского чиновника, которое, по их словам, по утрам беспрепятственно заезжает на территорию детского сада № 112 по улице Шашкина в Медеуском районе Алматы, и сняли автомашину KIA темного цвета с госномером 843 BW 02 на видео.



"Территория садика ограждена забором от людских глаз, заезд на территорию также категорически запрещен, но каждое утро автомобиль с госномером 843 BW 02 заезжает с визгом на территорию садика прямо к входу для того, чтобы завести ребенка в группу. При этом он сигналит родителям, ведущим своих детей, освобождая себе дорогу. Руководство садика объясняет это тем, что данный автомобиль принадлежит чиновнику", - сообщили родители.

В свою очередь в районном акимате сообщили, что автомобиль с указанными на видео номерами - 843 BW 02 - к ним не относится.

Ранее в Департаменте агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции по городу Алматы на официальный запрос Tengrinews.kz также сообщили, что согласно информации Управления административной полиции городского Департамента внутренних дел транспортное средство с государственным номером 843 BW 02 не принадлежит государственным органам города Алматы и не является служебным автотранспортом должностных лиц государственных органов города Алматы.
Источник: Tengrinews.kz
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