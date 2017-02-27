Сейчас на сайте
2767
объявлений
  • Перевезем ваше авто в ж/д вагоне, 110 000 тенге
  • продам Запчасти и агрегаты
  • продам Стартер за 15 000 тенге
  • продам Фару за 17 000 тенге
  • Чип-тюнинг в Актау
  • меняю Nissan Qashqai за 6 000 000 тенге
  • продам Nissan X-Trail за 4 000 000 тенге
 

 
Понедельник, 27 Февраля
+5...+7
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 311.49 KZT
  • €1 = 329.84 KZT
  • 1 RUB = 5.38 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085
  • site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
«Лада» в формате .pdf
 
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Выплаты за рождение ребенка увеличат на 20 процентов в Казахстане

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 15:10
Выплаты за рождение ребенка увеличат на 20 процентов в Казахстане
Фото: today.kz
В Астане проходят общественные слушания по законопроекту "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам социального обеспечения". В ходе своего выступления вице-министр труда и социальной защиты населения Светлана Жакупова рассказала о планируемом повышении размеров государственной поддержки семей, передает Today.kz.

"Предусматривается ряд мер, направленных на государственную поддержку семей, имеющих детей. С 1 июля 2017 года планируется повышение размера пособия по рождению ребенка на 20 процентов. Размеры единовременного государственного пособия по рождению ребенка зависят от минимального расчетного показателя. В целях повышения пособий предусматривается изменить их кратность. Так, выплата на рождение первого, второго и третьего детей будет повышена с 31,41 до 38 МРП, на четвертого и более – с 52,35 до 63 МРП", - сообщила вице-министр.

Таким образом, величина выплат на рождение с первого по третьего ребенка вырастет сразу до 86 тысяч, а начиная с четвертого – до 142 тысяч.
Источник: Today.kz
Поделись с другими:
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 1 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • Ну Ну
  • Mestnyi
 trump (Посетители) Сегодня, 15:20
Тут нам дядя Алик давеча говорил, что необходимо уравнивать цены на газ с российскими. А соцвыплаты не желает он уравнять с российскими?

Размеры единовременного государственного пособия по рождению ребенка зависят от минимального расчетного показателя. В целях повышения пособий предусматривается изменить их кратность.

Мудрый ход.. Значит, мэрэпэ никто повышать не собирается.
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 

Новые объявления
сайта «ВесьАктау»

Услуги

Вакансии в Актау

Квартиры в Актау

Легковые автомобили
2002-2017 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика