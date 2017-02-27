Выплаты за рождение ребенка увеличат на 20 процентов в Казахстане

В Астане проходят общественные слушания по законопроекту "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам социального обеспечения". В ходе своего выступления вице-министр труда и социальной защиты населения Светлана Жакупова рассказала о планируемом повышении размеров государственной поддержки семей, передает Today.kz.
"Предусматривается ряд мер, направленных на государственную поддержку семей, имеющих детей. С 1 июля 2017 года планируется повышение размера пособия по рождению ребенка на 20 процентов. Размеры единовременного государственного пособия по рождению ребенка зависят от минимального расчетного показателя. В целях повышения пособий предусматривается изменить их кратность. Так, выплата на рождение первого, второго и третьего детей будет повышена с 31,41 до 38 МРП, на четвертого и более – с 52,35 до 63 МРП", - сообщила вице-министр.
Таким образом, величина выплат на рождение с первого по третьего ребенка вырастет сразу до 86 тысяч, а начиная с четвертого – до 142 тысяч.
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