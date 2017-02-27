Сейчас на сайте
2721
объявления
  • продам Манипулятор MAN за 5 000 000 тенге
  • продам Запчасти и агрегаты
  • сдам в аренду Микроавтобус Toyota за 1 000 тенге
  • продам Зарядное уcтройство за 10 000 тенге
  • продам Решетку радиаторную за 10 000 тенге
  • продам Подушку SRS за 22 000 тенге
  • RSchip и RSchip Turbo, 85 000 тенге
 

 
Понедельник, 27 Февраля
+7...+5
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 312.47 KZT
  • €1 = 330.69 KZT
  • 1 RUB = 5.41 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085
  • site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
«Лада» в формате .pdf
 
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Антикоррупционная служба расследует возможную продажу самолетов в Сирию

Просмотров:444 Опубликовано: Сегодня, 16:01
Антикоррупционная служба расследует возможную продажу самолетов в Сирию
Фото с сайта avia.pro
Национальное бюро по противодействию коррупции расследует возможную продажу гражданских самолетов Airbus в Сирию, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Главной транспортной прокуратуры.

В СМИ обсуждается информация о возможной продаже зарегистрированных в госреестре гражданских воздушных судов РК самолетов Airbus в Сирию.

"Изучением материалов установлено, что регистрация воздушных судов и их снятие Комитетом гражданской авиации Министерства по инвестициям и развитию (далее - КГА) осуществлена с грубыми нарушениями законодательства об использовании воздушного пространства и деятельности авиации", - отмечено в пресс-релизе.

Сообщается, что 25 февраля 2017 года материалы по данному факту зарегистрированы в КУИ Главной транспортной прокуратуры и переданы в Национальное бюро по противодействию коррупции для проведения проверки.

Ранее СМИ сообщали о том, что 30 декабря 2016 года Комитет гражданской авиации Министерства по инвестициям и развитию по заявлению частного лица поставил на учет два самолета Airbus A340. Эти воздушные суда принадлежат иностранной авиакомпании, зарегистрированной в Объединенных Арабских Эмиратах.
Источник: Tengrinews.kz
Поделись с другими:
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 4 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
DANTE (Посетители) Сегодня, 17:08
"Если Украине и Грузии можно продавать танки и оружие террористам, то почему нам нельзя продать самолеты?!"
Такими мыслями видимо руководствовались эти черти)))
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Улан (Посетители) Сегодня, 17:07
trump,
Mestnyi,
Воруют сэр. Тем и живут.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • Mestnyi
  • Крадун
  • leo529
 trump (Посетители) Сегодня, 16:20
Mestnyi,
Им наплевать на всё и на всех. ****
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • trump
  • Крадун
  • leo529
 Mestnyi (Посетители) Сегодня, 16:08
Мля.....
Они уже самолётами ворованными направо и налево барыжничают.....
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 

Новые объявления
сайта «ВесьАктау»

Услуги

Вакансии в Актау

Квартиры в Актау

Легковые автомобили
2002-2017 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика