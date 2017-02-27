Антикоррупционная служба расследует возможную продажу самолетов в Сирию

Национальное бюро по противодействию коррупции расследует возможную продажу гражданских самолетов Airbus в Сирию, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Главной транспортной прокуратуры.



В СМИ обсуждается информация о возможной продаже зарегистрированных в госреестре гражданских воздушных судов РК самолетов Airbus в Сирию.



"Изучением материалов установлено, что регистрация воздушных судов и их снятие Комитетом гражданской авиации Министерства по инвестициям и развитию (далее - КГА) осуществлена с грубыми нарушениями законодательства об использовании воздушного пространства и деятельности авиации", - отмечено в пресс-релизе.



Сообщается, что 25 февраля 2017 года материалы по данному факту зарегистрированы в КУИ Главной транспортной прокуратуры и переданы в Национальное бюро по противодействию коррупции для проведения проверки.



Ранее СМИ сообщали о том, что 30 декабря 2016 года Комитет гражданской авиации Министерства по инвестициям и развитию по заявлению частного лица поставил на учет два самолета Airbus A340. Эти воздушные суда принадлежат иностранной авиакомпании, зарегистрированной в Объединенных Арабских Эмиратах.