В Алматы голый по пояс мужчина бегал по проезжей части с ножом, царапая автомобили

В Алматы задержали мужчину, который, выйдя на проезжую часть по проспекту Райымбека голым по пояс, царапал проезжающие машины ножом. Об этом корреспонденту Tengrinews.kz рассказала официальный представитель городского ДВД Салтанат Азирбек.Видео инцидента в редакцию Tengrinews.kz прислал очевидец. По его словам, оно было снято около 12.30 в районе ТРК Maxima."Я его объехал, потому что он кинулся на меня с ножом. Следом проезжал Land Cruiser Prado 150-й серии. Он его прямо на ходу порезал и дальше останавливал всех. Угрожал, просил выйти из машины. На вид он был агрессивный. С большим тесаком в руках. Из-за этого на дороге образовалась большая пробка", - прокомментировал очевидец.В свою очередь официальный представитель ДВД Алматы рассказала, что задержанный 34-летний мужчина был доставлен экипажем "Буран" в наркодиспансер на Макатаева, так как находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Как удалось установить, мужчина поругался с женой, после чего вышел на улицу с ножом. Он проживает в доме по Райымбека, неподалеку от дороги.Как отметила Азирбек, на данный момент заявления на данного гражданина ни от кого не поступало.