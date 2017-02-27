В Алматы голый по пояс мужчина бегал по проезжей части с ножом, царапая автомобили

В Алматы задержали мужчину, который, выйдя на проезжую часть по проспекту Райымбека голым по пояс, царапал проезжающие машины ножом. Об этом корреспонденту Tengrinews.kz рассказала официальный представитель городского ДВД Салтанат Азирбек.
Видео инцидента в редакцию Tengrinews.kz прислал очевидец. По его словам, оно было снято около 12.30 в районе ТРК Maxima.
"Я его объехал, потому что он кинулся на меня с ножом. Следом проезжал Land Cruiser Prado 150-й серии. Он его прямо на ходу порезал и дальше останавливал всех. Угрожал, просил выйти из машины. На вид он был агрессивный. С большим тесаком в руках. Из-за этого на дороге образовалась большая пробка", - прокомментировал очевидец.
В свою очередь официальный представитель ДВД Алматы рассказала, что задержанный 34-летний мужчина был доставлен экипажем "Буран" в наркодиспансер на Макатаева, так как находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Как удалось установить, мужчина поругался с женой, после чего вышел на улицу с ножом. Он проживает в доме по Райымбека, неподалеку от дороги.
Как отметила Азирбек, на данный момент заявления на данного гражданина ни от кого не поступало.
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