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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

В Алматы голый по пояс мужчина бегал по проезжей части с ножом, царапая автомобили

Просмотров:445 Опубликовано: Сегодня, 16:27
В Алматы голый по пояс мужчина бегал по проезжей части с ножом, царапая автомобили
Кадр из видео / YouTube
В Алматы задержали мужчину, который, выйдя на проезжую часть по проспекту Райымбека голым по пояс, царапал проезжающие машины ножом. Об этом корреспонденту Tengrinews.kz рассказала официальный представитель городского ДВД Салтанат Азирбек.

Видео инцидента в редакцию Tengrinews.kz прислал очевидец. По его словам, оно было снято около 12.30 в районе ТРК Maxima.

"Я его объехал, потому что он кинулся на меня с ножом. Следом проезжал Land Cruiser Prado 150-й серии. Он его прямо на ходу порезал и дальше останавливал всех. Угрожал, просил выйти из машины. На вид он был агрессивный. С большим тесаком в руках. Из-за этого на дороге образовалась большая пробка", - прокомментировал очевидец.



В свою очередь официальный представитель ДВД Алматы рассказала, что задержанный 34-летний мужчина был доставлен экипажем "Буран" в наркодиспансер на Макатаева, так как находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Как удалось установить, мужчина поругался с женой, после чего вышел на улицу с ножом. Он проживает в доме по Райымбека, неподалеку от дороги.

Как отметила Азирбек, на данный момент заявления на данного гражданина ни от кого не поступало.
Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 6 )

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  • trump
 elek (Посетители) Сегодня, 18:55
Весна - обострение.
 
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  • trump
 Apmaxa (Посетители) Сегодня, 18:38
бася, вот только не надо про янки-полицаев, они и невиновных, и детей завалить просто так могут, и всё это им с рук сойдёт.
 
-1
  • Apmaxa
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  • Маривана
 бася (Посетители) Сегодня, 17:20
а теперь представьте что с ним произошло ,если бы это урод в Америке так вышел выпустить свой пар..
ну почему в так ненавистной многими Америке, её граждане защищены законом?у нас закон защищает только чиновников от народа..
 
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  • бася
 trump (Посетители) Сегодня, 17:14
Иногда нужно совсем немного спайса, чтобы почуствовать себя львом..
 
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Шым-Актау (Посетители) Сегодня, 17:13
В тюрьмю его надо посадить. Сейчас с рук сойдет - завтра прирежет кого нибудь.
 
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Куаныш Атшыбай (Посетители) Сегодня, 17:06
Ер азамат деп осыны айт. Пышақпен, жалаңаш қарынмен және көңілді көңіл-күймен. Масқара ...
 
 

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