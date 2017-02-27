Куда планируют инвестировать пенсионные активы в 2017 году - Нацбанк РК

В Национальном Банке Республики Казахстан рассказали, куда планируют инвестировать пенсионные активы в 2017 году, передает корреспондент Tengrinews.kz. Предложения по инвестированию средств определяются Нацбанком совместно с правительством Казахстана.



"Мы совместно с правительством РК выдвинули на рассмотрение некоторые предложения. Они очень схожи с тем, что было в 2016 году. В 2017 году планируется инвестировать пенсионные активы ЕНПФ по основным направлениям: приобретение государственных ценных бумаг Республики Казахстан, приобретение иностранной валюты, в целях диверсификации портфеля пенсионных активов, приобретение облигаций международных финансовых организаций, номинированных в тенге, это новый пункт, инвестиции в такие инструменты, как Азиатский банк развития, Европейский банк реконструкции (...), которые привлекают тенговые средства на рыночных условиях, инвестирование в обусловленные долговые ценные бумаги субъектов квазигосударственного сектора, в целях реализации программы "Нурлы жер", кредитования индустриальных и других проектов, инвестирование в финансовые инструменты корпоративных эмитентов и банков второго уровня", - рассказал Нуржан Турсынханов, заместитель директора Департамента монетарных операций Нацбанка РК. При этом он добавил, что эти направления пока еще не одобрены. Турсынханов пояснил, что деньги размещаются только на рыночных условиях.



Отметим, пенсионные активы ЕНПФ инвестируются по направлениям, одобренным Советом по управлению Национального фонда РК.



Напомним, 20 февраля в Астане заседала коллегия Министерства по инвестициям и развитию. Как тогда заявил вице-министр по инвестициям и развитию Альберт Рау, из Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ) в этом году может быть выделено 50 миллиардов тенге на поддержку железнодорожной отрасли. Позже в Министерстве по инвестициям и развитию Казахстана разъяснили высказывание вице-министра по инвестициям и развитию Альберта Рау о привлечении 50 миллиардов тенге из ЕНПФ в железнодорожное машиностроение. По данным министерства, на сегодняшний день "конкретного решения по финансированию не принято".



Сразу после заявления Рау общественный совет при ЕНПФ обратился в Национальный Банк РК и к председателю Единого накопительного пенсионного фонда с требованием разъяснить заявление о выделении 50 миллиардов тенге на поддержку железнодорожного машиностроения.