Миру представили возрожденный телефон Nokia 3310

На Всемирном мобильном конгрессе (MWC 2017) в Барселоне представлена обновленная Nokia 3310, пишет Росбалт.По сравнению с выпущенным финскими разработчиками в 2001 году предшественником мобильник стал значительно тоньше и легче. Модель доступна в сером, темно-синем, желтом и красном цвете, причем отдельно можно приобрести сменные панели.Легендарный аппарат получил 2,4-дюймовый дисплей с разрешением 320×240 пикселей. Новинка снабжена 2-мегапиксельной камерой и поддерживает карты памяти microSD. Пользователям доступны и фирменные рингтоны.Несмотря на то, что работать новый телефон будет на платформе Nokiaʼs Series 30+, создатели решили оставить знаменитую игру «Змейка».Как заявляют обладатели бренда - фирма HMD Global Oy, у новинки будет исключительно долго держащая заряд батарея: 25 дней в режиме ожидания, 22 часа в режиме разговора.Когда начнутся продажи «чуда техники», пока неизвестно, но цена уже названа — 49 евро. На выставке также были представлены смартфоны Nokia 3, Nokia 5 и Nokia 6.