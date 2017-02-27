Миру представили возрожденный телефон Nokia 3310

На Всемирном мобильном конгрессе (MWC 2017) в Барселоне представлена обновленная Nokia 3310, пишет Росбалт.
По сравнению с выпущенным финскими разработчиками в 2001 году предшественником мобильник стал значительно тоньше и легче. Модель доступна в сером, темно-синем, желтом и красном цвете, причем отдельно можно приобрести сменные панели.
Легендарный аппарат получил 2,4-дюймовый дисплей с разрешением 320×240 пикселей. Новинка снабжена 2-мегапиксельной камерой и поддерживает карты памяти microSD. Пользователям доступны и фирменные рингтоны.
Несмотря на то, что работать новый телефон будет на платформе Nokiaʼs Series 30+, создатели решили оставить знаменитую игру «Змейка».
Как заявляют обладатели бренда - фирма HMD Global Oy, у новинки будет исключительно долго держащая заряд батарея: 25 дней в режиме ожидания, 22 часа в режиме разговора.
Когда начнутся продажи «чуда техники», пока неизвестно, но цена уже названа — 49 евро. На выставке также были представлены смартфоны Nokia 3, Nokia 5 и Nokia 6.
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