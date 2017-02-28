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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Турция отменила НДС для зарубежных покупателей недвижимости

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 09:00
Турция отменила НДС для зарубежных покупателей недвижимости
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Парламент Турции принял закон, по которому иностранные покупатели недвижимости освобождаются от оплаты налога на добавленную стоимость, сообщает Prian.ru.

По новому закону, от НДС освобождаются покупатели, которые приобретают первое офисное или жилое помещение в Турции и оплачивают сделку в иностранной валюте. У инвесторов не будет права продать объект в течение года, в противном случае они должны будут возместить налог государству, передает Hurriyet Daily News.

В январе 2017 года, продажи недвижимости в Турции подскочили на 12,8% за год. По данным Национального статистического комитета, собственников сменили 95 389 домов и квартир. Иностранцы приобрели 1386 объектов, что на 5,2% меньше, чем годом ранее. Большинство январских сделок совершили граждане Саудовской Аравии (144), Кувейта (115), Афганистана (107) и России (60).

Участники рынка ожидают, что новые законы, в числе которых возможность получить гражданство Турции за инвестиции в недвижимость, подстегнут продажи иностранцам.
Источник: КАПИТАЛ
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