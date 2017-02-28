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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Яичница за 1700 тенге возмутила пассажиров застрявшего в степи поезда

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 09:53
Яичница за 1700 тенге возмутила пассажиров застрявшего в степи поезда
Застрявшие в степи поезда. Фото Pavlodarnews.kz
Пассажиры поездов, задержанных из-за сошедших с рельсов вагонов, возмутило отношение компании-перевозчика. Помимо этого, их шокировали цены на питание в вагоне-ресторане поезда «Тулпар Тальго».

Неприятная ситуация произошла 25 февраля, когда поезда с пассажирами отправили из Астаны в Павлодар, несмотря на то, что пути в районе Шидертов были заблокированы сошедшими с рельсов вагонами с углем, пишет Pavlodarnews.kz.

Как рассказала пассажирка поезда 068 «Тулпар Тальго» Гульнара Кибатова, состав отбыл из Астаны с опозданием в 1 час 10 минут.

«У меня была возможность остаться в столице и улететь самолетом, но в справочной успокоили, заверив, что все будет нормально. Когда же мы садились в вагон, проводник уже предупредил о возможной задержке в пути», – рассказала павлодарка.

Где конкретно в степи остановился состав, Гульнара не знает, так как было темно.

Благодаря тому, что в этом поезде есть кулер с водой, биотуалеты и мягкие сиденья, пассажиры особых неудобств не испытали. Однако утром вместе с 4-летней внучкой женщина отправилась в вагон-ресторан, где была шокирована меню и ценами.

Половины блюд, указанных в меню, не было. «Брутальный завтрак», состоящий из кусочка поджаренной колбасы и яичницы, стоил 1700 тенге, порция каши – 500 тенге.

После скандала пассажиров были организованы более чем скромные обеды из тарелки супа и макарон для детей и пенсионеров. Вагоны-рестораны оказались не готовы к внештатной ситуации и необходимости обслуживать такое количество людей.

В это же время дочь Гульнары звонила в справочное по номеру «105», пытаясь узнать, где находятся родные, которые должны были прибыть в Павлодар в 3 часа утра, и каждый раз получала разные ответы.

В итоге состав прибыл в пункт назначения с опозданием в 12 часов 40 минут.

Как говорит Кибатова, ни проводники, ни бригадир состава не извинились перед пассажирами

Более того, на конечной станции дежурная железнодорожного вокзала Павлодара отметила на билетах только 12-часовую задержку.

За каждый просроченный час теперь заплатят по 0,3% от стоимости билета. То есть за один билет «Тулпар Тальго» стоимостью 6 тысяч тенге, пассажиры получат 2 161 тенге, простояв в степи более 12 часов.

«Самое главное, складывается впечатление, что вагоны с людьми вытолкали в степь, чтобы не создавать затора и ажиотажа на столичном вокзале, который был переполнен людьми», – возмущается женщина.

Выразила свое негодование еще одна клиентка АО «НК КТЖ».

«Я была в Астане на республиканском форуме Корпоративной благотворительности. Увидев, что творится на вокзале, решила уехать из Астаны не на поезде, а на такси», – пояснила директор ОО «Үміт Үзбеу» Гаухар Омарова.

По ее словам, проезжая мимо станции Шидерты, устранения аварии на железной дороги из-за темноты она не заметила, зато увидела свет в окнах пассажирских поездов, которые застыли на этой станции и не могли сдвинуться с места.

«Поездов было немало, так как свет из их окон сопровождал нас очень долго. Я представляю, в каком положении находились пассажиры поездов», – посочувствовала она.

По словам Гаухар Омаровой, ее особенно поразило, что на столичном вокзале пассажирам продолжали продавать билеты на поезда, следовавшие в этот день в павлодарском направлении.

«Неужели никто не понимал, что опрокинувшиеся вагоны с углем убрать с путей быстро не получится. И почему мне не вернут полную стоимость билета, ведь я не уехала из Астаны на поезде не по своей вине?», – не скрывает негодования Гаухар.

Между тем, в пресс-службе АО «НК КТЖ» сообщили, что по факту схода грузовых вагонов с углем грузового поезда № 1473 на перегоне Шидерты – Бозшаколь участка Екибастуз – Ерейментау Павлодарского отделения дороги, произошедшего 25 февраля в 12:24, создана специальная комиссия.

Она занимается расследованием причин ЧП, о результатах говорить еще рано.
Источник: Nur.kz
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Комментарии ( 3 )

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trump (Посетители) Сегодня, 10:26
Нужно было лететь..
 
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Пиночет (Посетители) Сегодня, 10:15
Наши поезда самые поездатые поезда в мире.
Хотелось бы услышать каменты от знатока сия маршрута ФФФ.
 
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  • Mestnyi
  • trump
  • leo529
  • Пиночет
 Швейк (Посетители) Сегодня, 10:06
Тут кто-то вчера предлагал посмеяться над барыжной наценкой с 5 тенге до 5 тыс. Можете начинать dada
 
 

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