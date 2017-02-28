Какие автомобили в РК можно оборудовать специальными сигналами

В Казахстане действует утвержденный перечень оперативных и специальных служб, транспорт которых подлежит оборудованию специальными световыми и звуковыми сигналами, а также окраской по особым цветографическим схемам. За оборудование иных автомобилей специальными сигналами предусмотрены штрафы разной величины, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на официальный ответ пресс-службы МВД РК.
К упомянутым службам относятся: Служба государственной охраны РК, оперативные службы органов национальной безопасности, внутренних дел, органов в сфере гражданской защиты, военной полиции, аварийные службы, служба скорой медицинской помощи, мобильные группы оперативного реагирования частных охранных организаций и передвижные контрольно-пропускные пункты органов транспортного контроля, а также Департамент специальных прокуроров Генпрокуратуры РК.
Для получения разрешения на установку специальных устройств, подающих специальные световые или звуковые сигналы, на транспортные средства служб, входящих в перечень, необходимо обратиться с заявлением в территориальные подразделения административной полиции.
За установку таких устройств на иные транспортное средства, согласно части 2 статьи 603 Кодекса РК об административных правононарушениях, полагаются следующие штрафы: на физических лиц в размере двадцати пяти, на субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации в размере ста, на субъектов среднего предпринимательства в размере двухсот, на субъектов крупного предпринимательства в размере двух тысяч месячных расчетных показателей с конфискацией указанных устройств.
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