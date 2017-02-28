Сейчас на сайте
2683
объявлений
  • продам Гараж за 1 200 000 тенге
  • продам ВСО-1, квартиру за 11 800 000 тенге
  • продам 2-комнатную квартиру за 12 000 000 тенге
  • продам 3-комнатную квартиру за 20 000 000 тенге
  • продам 3-комнатную квартиру за 15 000 000 тенге
  • продам Радиатор кондиционера за 18 000 тенге
  • продам Автосигнализацию за 35 000 тенге
 

 
Вторник, 28 Февраля
+6...+9
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 312.47 KZT
  • €1 = 330.69 KZT
  • 1 RUB = 5.41 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085
  • site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
«Лада» в формате .pdf
 
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Касымбек рассказал о самолетах, которые могли быть проданы в Сирию

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 12:07
Касымбек рассказал о самолетах, которые могли быть проданы в Сирию
Фото с сайта caribflame.com
Министр по инвестициям и развитию Женис Касымбек сообщил, в каких странах должны находиться самолеты, возможно, проданные в Сирию, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Национальное бюро по противодействию коррупции расследует возможную продажу гражданских самолетов Airbus в Сирию. Установлено, что регистрация воздушных судов и их снятие Комитетом гражданской авиации МИР РК осуществлена с грубыми нарушениями законодательства.

"По нашим данным, два борта, которые в декабре были в Афинах, находятся в Тегеране. Они из госреестра выведены. О том, что они находятся в третьей стране, - такой информации ни у кого нет. Мы проинформировали и наш МИД, и компетентные органы, и дипломатическое ведомство США. Один самолет был осенью зарегистрирован, он был выведен из реестра, он улетел в Армению. Он не летел в третью страну, улетел в Армению", - заявил министр.

Касымбек отметил, что речь идет о пассажирских, а не о грузовых бортах. По его словам, министерство провело служебное расследование, все материалы переданы в транспортную прокуратуру.

"Это для меня было новостью. Мы передали все материалы в правоохранительные органы. Если органы посчитают, что в действиях ответственных людей были нарушения (...). Я могу сказать, что те материалы, которые передали, свидетельствуют о том, что есть ряд нарушений. Мы попросили дать дополнительно юридическое заключение о мере ответственности конкретных людей, о мере нарушения законодательства", - добавил он.

Напомним, в СМИ обсуждается информация о возможной продаже зарегистрированных в госреестре гражданских воздушных судов РК самолетов Airbus в Сирию. По данным прессы, 30 декабря 2016 года Комитет гражданской авиации МИР РК по заявлению частного лица поставил на учет два самолета Airbus A340. Эти воздушные суда принадлежат иностранной авиакомпании, зарегистрированной в Объединенных Арабских Эмиратах.
Источник: Tengrinews.kz
Поделись с другими:
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 1 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Mestnyi
 trump (Посетители) Сегодня, 12:29
А кому конкретно в Сирии продали самолеты? Не Асаду же.
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 

Новые объявления
сайта «ВесьАктау»

Услуги

Вакансии в Актау

Квартиры в Актау

Легковые автомобили
2002-2017 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика