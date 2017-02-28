Касымбек рассказал о самолетах, которые могли быть проданы в Сирию

Министр по инвестициям и развитию Женис Касымбек сообщил, в каких странах должны находиться самолеты, возможно, проданные в Сирию, передает корреспондент Tengrinews.kz.



Национальное бюро по противодействию коррупции расследует возможную продажу гражданских самолетов Airbus в Сирию. Установлено, что регистрация воздушных судов и их снятие Комитетом гражданской авиации МИР РК осуществлена с грубыми нарушениями законодательства.



"По нашим данным, два борта, которые в декабре были в Афинах, находятся в Тегеране. Они из госреестра выведены. О том, что они находятся в третьей стране, - такой информации ни у кого нет. Мы проинформировали и наш МИД, и компетентные органы, и дипломатическое ведомство США. Один самолет был осенью зарегистрирован, он был выведен из реестра, он улетел в Армению. Он не летел в третью страну, улетел в Армению", - заявил министр.



Касымбек отметил, что речь идет о пассажирских, а не о грузовых бортах. По его словам, министерство провело служебное расследование, все материалы переданы в транспортную прокуратуру.



"Это для меня было новостью. Мы передали все материалы в правоохранительные органы. Если органы посчитают, что в действиях ответственных людей были нарушения (...). Я могу сказать, что те материалы, которые передали, свидетельствуют о том, что есть ряд нарушений. Мы попросили дать дополнительно юридическое заключение о мере ответственности конкретных людей, о мере нарушения законодательства", - добавил он.



Напомним, в СМИ обсуждается информация о возможной продаже зарегистрированных в госреестре гражданских воздушных судов РК самолетов Airbus в Сирию. По данным прессы, 30 декабря 2016 года Комитет гражданской авиации МИР РК по заявлению частного лица поставил на учет два самолета Airbus A340. Эти воздушные суда принадлежат иностранной авиакомпании, зарегистрированной в Объединенных Арабских Эмиратах.