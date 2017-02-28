Выбор национального бренда Казахстана признали несостоявшимся

Конкурс по определению национального бренда признан несостоявшимся. Экспертный совет забраковал все представленные участниками работы, передает Tengrinews.kz.
"Члены экспертного совета единогласно признали представленные для участия в конкурсе работы не соответствующими требованиям, предъявляемым к национальному бренду Республики Казахстан. В этой связи, конкурс был признан несостоявшимся", - сообщает пресс-служба Министерства информации и коммуникаций РК.
Отметим, что в состав экспертного совета входили министр информации и коммуникаций Даурен Абаев, заместитель заведующего секретариатом АНК Леонид Прокопенко, председатель АО "РТРК "Казахстан" Ерлан Карин, а также представители масс-медиа и независимые эксперты.
По данным пресс-службы, дальнейшая работа в рамках определения национального бренда будет продолжена Министерством иностранных дел РК совместно с МИК РК с привлечением международных и казахстанских участников.
Напомним, республиканский конкурс по определению национального бренда Казахстана стартовал 31 августа 2016 года. Прием заявок для участия в Конкурсе осуществлялся с 31 августа по 15 октября. За этот период поступило 966 заявок. 12 ноября 2016 года завершился 1 этап Конкурса – голосование интернет-пользователей. Свои голоса за понравившиеся работы отдали 171 198 человек. По итогам голосования на рассмотрение экспертного совета было вынесено 40 работ, набравших наибольшее число голосов.
2002-2017 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.