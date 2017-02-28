Выбор национального бренда Казахстана признали несостоявшимся

Конкурс по определению национального бренда признан несостоявшимся. Экспертный совет забраковал все представленные участниками работы, передает Tengrinews.kz.



"Члены экспертного совета единогласно признали представленные для участия в конкурсе работы не соответствующими требованиям, предъявляемым к национальному бренду Республики Казахстан. В этой связи, конкурс был признан несостоявшимся", - сообщает пресс-служба Министерства информации и коммуникаций РК.



Отметим, что в состав экспертного совета входили министр информации и коммуникаций Даурен Абаев, заместитель заведующего секретариатом АНК Леонид Прокопенко, председатель АО "РТРК "Казахстан" Ерлан Карин, а также представители масс-медиа и независимые эксперты.



По данным пресс-службы, дальнейшая работа в рамках определения национального бренда будет продолжена Министерством иностранных дел РК совместно с МИК РК с привлечением международных и казахстанских участников.



Напомним, республиканский конкурс по определению национального бренда Казахстана стартовал 31 августа 2016 года. Прием заявок для участия в Конкурсе осуществлялся с 31 августа по 15 октября. За этот период поступило 966 заявок. 12 ноября 2016 года завершился 1 этап Конкурса – голосование интернет-пользователей. Свои голоса за понравившиеся работы отдали 171 198 человек. По итогам голосования на рассмотрение экспертного совета было вынесено 40 работ, набравших наибольшее число голосов.