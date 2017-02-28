Иностранцы будут регистрироваться онлайн в гостиницах Казахстана

Новый формат позволяет гостиницам зарегистрировать прибывшего гостя за пять минут без участия представителей миграционной службы.
В Казахстане запущен онлайн-сервис для регистрации иностранных граждан, останавливающихся в гостиницах. Об этом на своей странице в Facebook сообщил директор ТОО "Астана Конвеншн Бюро" Санияр Айтекенов.
"Новый формат позволяет зарегистрировать прибывшего гостя за пять минут без участия представителей миграционной службы. "Астана Конвеншн бюро" продолжает работу с гостиницами города по разъяснению необходимости ускоренного получения электронно-цифровой подписи. (...) Хотелось бы поблагодарить наших предпринимателей за ответственный подход к этому вопросу и призвать всех к сотрудничеству", – написал Айтекенов.
По его словам, около 30 гостиниц уже направлены в прокуратуру Астаны, чтобы выработать процедуру регистрации.
Не все иностранцы должны проходить обязательную регистрацию. К примеру, представители других стран с дипломатическим паспортом не обязаны регистрироваться в миграционной службе. То же самое касается лиц с инвесторскими визами. Кроме того, есть перечень 48 стран, гражданам которых не обязательно проходить регистрацию паспортов.
Список и правила регистрации опубликованы на сайте Казахстанской ассоциации гостиниц и ресторанов.
1 января 2017 года в Казахстане действует закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия экстремизму и терроризму". Одной из норм документа является обязательная регистрация казахстанцев по месту временного пребывания.
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