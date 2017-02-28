Часть руководства Samsung ушла в отставку на фоне коррупционного скандала

Руководители Департамента стратегического планирования Samsung, который будет упразднен, ушли в отставку после того, как прокуратура заявила о предъявлении им обвинений по коррупционному скандалу, который привел к импичменту главы государства Пак Кын Хе, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Ренхап.



Корпорация меняет структуру управления с тем, чтобы входящие в конгломерат компании в дальнейшем принимали самостоятельные решения, а не через Департамент стратегического планирования. В отставку ушли руководители этого департамента - вице-председатель корпорации Цой Чжи Сон, президент Чан Чхун Ги и еще руководители ряда подразделений группы компаний Samsung. Также прокуратура страны объявила, что ряд обвинений, в том числе во взяточничестве и хищении средств, предъявлены заместителю председателя Samsung Electronics Ли Чжэ Ену (де-факто главе всей корпорации), президенту этой компании Пак Сан Джину, руководителю отдела группы будущего планирования Цой Чжи Сону, его заместителю и президенту корпорации Чан Чхун Ги и исполнительному директору Samsung Electronics Хван Сон Су.



Что касается арестованного Ли Чжэ Ена, то его имени нет среди тех руководителей Samsung, которые ушли в отставку.



Коррупционный скандал в Южной Корее разгорелся в октябре, когда в прессе появились сообщения о получении крупными южнокорейскими корпорациями, в том числе Samsung, преференций правительства взамен на предоставление крупных сумм денег в фонды, созданные приближенной к главе государства особой Цой Сун Силь. Не занимая никаких государственных постов, она, как утверждается, вмешивалась в дела президентской администрации и получала выгоду, используя высокие связи.



В декабре 2016 года Национальное собрание Южной Кореи проголосовало за импичмент президента страны Пак Кын Хе. В ближайшее время решение по ее дальнейшей судьбе примет Конституционный суд.