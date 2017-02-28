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Кто становится материалом для "лепки" новых экстремистов в Казахстане, рассказали в ГП РК

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 18:37
Кто становится материалом для "лепки" новых экстремистов в Казахстане, рассказали в ГП РК
Фото ©РИА Новости
В 2016 году за совершение экстремистских и террористических преступлений в Казахстане осудили 143 человека. Также были признаны экстремистскими 19 и террористическими 13 информационных материалов, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на статью заместителя начальника департамента по надзору за применением законодательства об общественной безопасности Генпрокуратуры РК Каиргельды Сакенова.

Отмечается, что в рамках деятельности правоохранительных органов по устранению причин и условий проявления радикализма был составлен портрет лица, которое увлеклось радикальной идеологией.

"Это в основном молодые люди с криминальным прошлым, не имеющие постоянной работы и высшего образования. Они не имеют религиозных познаний. Не читали и не хотят читать религиозную литературу. Свои взгляды о религии, добре и зле основывают на сомнительных материалах из Интернета. Слепо доверяются проповедникам терроризма. Вот именно тут и начинается первая стадия их вовлечения в радикализм. Вербовщики манипулируют имеющимися материальными и социально-бытовыми проблемами граждан. Поддаваясь воздействию таких проповедников, они становятся удобным материалом для "лепки" новых экстремистов", - говорится в статье Сакенова.

Учитывая эти факторы, в Актюбинской области был реализован проект по решению социально-экономических проблем ее жителей, который охватил 145 тысяч человек. В нем приняли участие 230 специалистов, в том числе теологи, опытные имамы, врачи, финансисты, психологи и работники служб занятости. Полученный в Актюбинской области опыт был обобщен в методическом пособии и уже распространяется в других регионах. В Астане на его основе реализуется проект "Безопасность и комфорт в столице".

Другой важной составляющей противодействия экстремизму и терроризму, как отмечает Сакенов, является контрпропаганда, в том числе в глобальной сети.

"Поэтому в средствах массовой информации и социальных сетях обеспечивается размещение материалов, выпуск радио-, телепрограмм, раскрывающих негативную сущность радикальной религиозной идеологии. К примеру, в республиканских и местных СМИ по инициа­тиве прокуроров показаны документальные фильмы "Заблуд­шие" и "Территория мира". В них демонстрируются интер­вью с лицами, понявшими ошибочность своих взглядов", - рассказал представитель Генпрокуратуры РК.

Также отмечается, что в социальных сетях размещено руководство по удалению видео, в которых содержатся призывы к терроризму.

"В целом за 2016 год Генеральной прокуратурой в Министерство информации и коммуникаций внесено семь предписаний о принятии мер по временному приостановлению доступа к 33 материалам интернет-ресурсов. Блокировано 95 ссылок, где содержалась пропаганда экстремизма и терроризма", - отмечается в статье.

20 февраля стало известно о том, что в РК депортирован лжепроповедник, последователи которого причастны к террористическим акциям.
Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 2 )

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trump (Посетители) Сегодня, 20:01
เกลียด,
Их для того сюда и нагнали, чтобы они однажды перевернули тут все. Теперь не знают, с какого боку к ним подлезть.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • trump
 เกลียด (Посетители) Сегодня, 19:52
В статье всё точно про наши дачи,там небритых брить не перебрить. moroz
 
 

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