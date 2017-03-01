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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Казахстан отмечает День благодарности

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 08:08
Казахстан отмечает День благодарности
Иллюстративное фото
Начиная с 2016 года, в Казахстане появился новый праздник – День благодарности, установленный указом Президента Республики от 14 января 2016 года, передает Today.kz.

С инициативой учреждения праздника выступил Глава государства – Нурсултан Назарбаев.

Предложение было озвучено 23 апреля 2015 года в ходе XXII сессии Ассамблеи народа Казахстана. Президент напомнил, что во время столыпинских реформ в Казахстан было переселено более 1,1 миллиона человек из России, Украины и Белоруссии. Во время коллективизации в 30-е годы переселились 250 тысяч раскулаченных крестьян, а на строительство промышленных объектов во всех уголках страны в республику приехали еще 1,2 миллиона человек.

Поэтому Нурсултан Назарбаев предложил 1 марта, в день образования АНК, праздновать "День благодарности всех этносов друг другу и казахам, проявившим милосердие, принявшим этих людей как родных".

28 февраля Ассамблея народа Казахстана поздравила всех граждан с Днем благодарности.
Источник: Today.kz
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