Казахстан отмечает День благодарности

Начиная с 2016 года, в Казахстане появился новый праздник – День благодарности, установленный указом Президента Республики от 14 января 2016 года, передает Today.kz.



С инициативой учреждения праздника выступил Глава государства – Нурсултан Назарбаев.



Предложение было озвучено 23 апреля 2015 года в ходе XXII сессии Ассамблеи народа Казахстана. Президент напомнил, что во время столыпинских реформ в Казахстан было переселено более 1,1 миллиона человек из России, Украины и Белоруссии. Во время коллективизации в 30-е годы переселились 250 тысяч раскулаченных крестьян, а на строительство промышленных объектов во всех уголках страны в республику приехали еще 1,2 миллиона человек.



Поэтому Нурсултан Назарбаев предложил 1 марта, в день образования АНК, праздновать "День благодарности всех этносов друг другу и казахам, проявившим милосердие, принявшим этих людей как родных".



28 февраля Ассамблея народа Казахстана поздравила всех граждан с Днем благодарности.