Телеканалу прокомментировали скандал, устроенный "золотой молодежью" в Астане

Накануне портал patrul.kz опубликовал видео, героями которого стали, как говорится в сюжете, представители "золотой молодежи" Астаны.
"Дети, по некоторым данным, уважаемых в городе людей игнорировали требования полицейских разойтись по домам, вели себя вызывающе и провоцировали стражей порядка на драку. События развернулись 26 февраля около трех часов ночи в Сарыаркинском районе", - говорилось в ролике, опубликованном многими казахстанскими СМИ.
Телеканал КТК попросил нескольких спикеров прокомментировать инцидент. Так, юрист Юрий Юрин считает, что чересчур самоуверенных надо просто разубедить в том, что деньгами можно решить все вопросы. По его мнению, никакие телефонные угрозы не должны мешать работе правоохранительных органов:
"Не поддаваться на звонки важных агашек! Закон либо есть для всех, либо его нет. К сожалению, тенденция к "разводам" противозаконных действий, причем не только со стороны молодой поросли, очень четко прослеживается. Если есть в их действиях признаки, подчеркиваю, даже признаки, а не только оконченный состав - "брать за рога - и в стойло"! Возбуждать как минимум административное производство, а там уже разбираться: тянет на уголовку или нет, и можно ли обойтись административным взысканием. Чтобы не повторять горький опыт наших северных соседей (суд над стритрейсершей Марой Багдасарян - прим.), нужно парочку-тройку таких "джигитов" показательно осудить годика на два-три, может, остальные хоть бояться будут".
Экс-министр МВД Казахстана и бывший начальник Службы охраны президента Булат Баекенов заявил, что нарушение или преступление должно быть наказано, но работать при этом надо не только с виновниками:
"Вся беда в том, что они не привлекаются к ответственности. Сходит им с рук. Если бы знали, что придется отвечать, такого бы не было. Но влиять надо не на них, а на тех, кто спускает это дело на тормозах и уводит их от ответственности. И плохо, что у нас нет ответственности родителей за поступки детей. По опыту КПСС: родители всегда отвечали за детей, и даже после достижения совершеннолетия. Раньше была такая практика, когда человека выдвигали на руководящую должность, кроме отзывов, брали еще письменные рекомендации членов партии о том, что "я, вот, рекомендую, Ивана Ивановича Иванова". И когда этот Иван Иванович совершал какой-то проступок, наказывали не только его, но и тех, кто давал письменные рекомендации о том, что он достойный".
А вот, что говорит по этому поводу известный блогер Жанна Ильичева:
"Полиция, наверное, боится тоже - если они свяжутся с чьим-то сыном или с дочкой, потом тоже по голове не погладят. На самых верхах все это надо прекращать! Но сейчас с развитием соцсетей это все стало намного сложней - усложнило жизнь тем же "мажорикам". Родители в свою очередь должны бояться, что дети их подставят. Общественный резонанс ты не погасишь! Мне кажется, процесс уже пошел. Помните же случай со свадебным кортежем в Астане… Меня до сих пор удивляет, как люди не боятся? Я, например, знакомого подвозила, он хотел выкинуть окурок в окно. Я говорю "Ты с ума сошел? Вот же пепельница". Во-первых, зачем сорить там, где ты живешь, во-вторых, кто-нибудь потом сфотографирует и скажет: "Вот, это же Жанна Ильичева".
По мнению блогера, в том, что полицейских недолюбливают, виноваты по большей части не они, а сама правоохранительная система. Сложившееся за четверть века негативное отношение на 90 процентов смело можно отнести на счет полиции, подчеркнула она. Полицейских должны бояться те, кто нарушает законы, а не обычные люди, подытожила Жанна.
Свою точку зрения также высказал депутат Мажилиса Айкын Конуров:
"Думаю, что вокруг полиции скопился целый комплекс проблем, который не лучшим образом влияет и на самих полицейских и на отношение общества к ним. Во-первых, это коррупция в системе и, что парадоксально, незащищенность сотрудников! С учетом "телефонного" права, агашек и жесткого надзора прокуратуры, Нацбюро любое задержание или расследование может выйти на самих полицейских со всеми печальными для них последствиями. Во-вторых, большая часть сотрудников социально не защищена: низкие зарплаты, необустроенность рабочих мест, бюрократизация, постоянные стрессы приводят к огромной текучке кадров. Это напрямую отражается на качестве работы, что не остается без внимания общества и приводит к дискредитации службы".
"Нужно разорвать шаблон голодного, бесквартирного, коррумпированного и беззащитного перед "мажорами" и агашками полицейского. Он должен строить свою карьеру сытым, одетым, экипированным, в служебной квартире, с хорошим соцпакетом и перспективой безбедной старости. Это будет "предохранителем" от коррупции и превышения власти, стимулом развиваться и нравиться обществу".
Как отмечает телеканал, личности молодых людей из скандального видео уже установлены, а самого шумного участника ДВД Астаны намерено привлечь к ответственности по статье "Нарушение тишины" (штраф 11 345 тенге).
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