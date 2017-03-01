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Телеканалу прокомментировали скандал, устроенный "золотой молодежью" в Астане

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 08:45
Телеканалу прокомментировали скандал, устроенный "золотой молодежью" в Астане
© patrul.kz
Накануне портал patrul.kz опубликовал видео, героями которого стали, как говорится в сюжете, представители "золотой молодежи" Астаны.

"Дети, по некоторым данным, уважаемых в городе людей игнорировали требования полицейских разойтись по домам, вели себя вызывающе и провоцировали стражей порядка на драку. События развернулись 26 февраля около трех часов ночи в Сарыаркинском районе", - говорилось в ролике, опубликованном многими казахстанскими СМИ.

Телеканалу прокомментировали скандал, устроенный "золотой молодежью" в Астане

Телеканалу прокомментировали скандал, устроенный "золотой молодежью" в Астане

Телеканалу прокомментировали скандал, устроенный "золотой молодежью" в Астане

Телеканалу прокомментировали скандал, устроенный "золотой молодежью" в Астане




Телеканал КТК попросил нескольких спикеров прокомментировать инцидент. Так, юрист Юрий Юрин считает, что чересчур самоуверенных надо просто разубедить в том, что деньгами можно решить все вопросы. По его мнению, никакие телефонные угрозы не должны мешать работе правоохранительных органов:

"Не поддаваться на звонки важных агашек! Закон либо есть для всех, либо его нет. К сожалению, тенденция к "разводам" противозаконных действий, причем не только со стороны молодой поросли, очень четко прослеживается. Если есть в их действиях признаки, подчеркиваю, даже признаки, а не только оконченный состав - "брать за рога - и в стойло"! Возбуждать как минимум административное производство, а там уже разбираться: тянет на уголовку или нет, и можно ли обойтись административным взысканием. Чтобы не повторять горький опыт наших северных соседей (суд над стритрейсершей Марой Багдасарян - прим.), нужно парочку-тройку таких "джигитов" показательно осудить годика на два-три, может, остальные хоть бояться будут".

Экс-министр МВД Казахстана и бывший начальник Службы охраны президента Булат Баекенов заявил, что нарушение или преступление должно быть наказано, но работать при этом надо не только с виновниками:

"Вся беда в том, что они не привлекаются к ответственности. Сходит им с рук. Если бы знали, что придется отвечать, такого бы не было. Но влиять надо не на них, а на тех, кто спускает это дело на тормозах и уводит их от ответственности. И плохо, что у нас нет ответственности родителей за поступки детей. По опыту КПСС: родители всегда отвечали за детей, и даже после достижения совершеннолетия. Раньше была такая практика, когда человека выдвигали на руководящую должность, кроме отзывов, брали еще письменные рекомендации членов партии о том, что "я, вот, рекомендую, Ивана Ивановича Иванова". И когда этот Иван Иванович совершал какой-то проступок, наказывали не только его, но и тех, кто давал письменные рекомендации о том, что он достойный".

А вот, что говорит по этому поводу известный блогер Жанна Ильичева:

"Полиция, наверное, боится тоже - если они свяжутся с чьим-то сыном или с дочкой, потом тоже по голове не погладят. На самых верхах все это надо прекращать! Но сейчас с развитием соцсетей это все стало намного сложней - усложнило жизнь тем же "мажорикам". Родители в свою очередь должны бояться, что дети их подставят. Общественный резонанс ты не погасишь! Мне кажется, процесс уже пошел. Помните же случай со свадебным кортежем в Астане… Меня до сих пор удивляет, как люди не боятся? Я, например, знакомого подвозила, он хотел выкинуть окурок в окно. Я говорю "Ты с ума сошел? Вот же пепельница". Во-первых, зачем сорить там, где ты живешь, во-вторых, кто-нибудь потом сфотографирует и скажет: "Вот, это же Жанна Ильичева".

По мнению блогера, в том, что полицейских недолюбливают, виноваты по большей части не они, а сама правоохранительная система. Сложившееся за четверть века негативное отношение на 90 процентов смело можно отнести на счет полиции, подчеркнула она. Полицейских должны бояться те, кто нарушает законы, а не обычные люди, подытожила Жанна.

Свою точку зрения также высказал депутат Мажилиса Айкын Конуров:

"Думаю, что вокруг полиции скопился целый комплекс проблем, который не лучшим образом влияет и на самих полицейских и на отношение общества к ним. Во-первых, это коррупция в системе и, что парадоксально, незащищенность сотрудников! С учетом "телефонного" права, агашек и жесткого надзора прокуратуры, Нацбюро любое задержание или расследование может выйти на самих полицейских со всеми печальными для них последствиями. Во-вторых, большая часть сотрудников социально не защищена: низкие зарплаты, необустроенность рабочих мест, бюрократизация, постоянные стрессы приводят к огромной текучке кадров. Это напрямую отражается на качестве работы, что не остается без внимания общества и приводит к дискредитации службы".

"Нужно разорвать шаблон голодного, бесквартирного, коррумпированного и беззащитного перед "мажорами" и агашками полицейского. Он должен строить свою карьеру сытым, одетым, экипированным, в служебной квартире, с хорошим соцпакетом и перспективой безбедной старости. Это будет "предохранителем" от коррупции и превышения власти, стимулом развиваться и нравиться обществу".

Как отмечает телеканал, личности молодых людей из скандального видео уже установлены, а самого шумного участника ДВД Астаны намерено привлечь к ответственности по статье "Нарушение тишины" (штраф 11 345 тенге).
Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 6 )

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Ну Ну (Посетители) Сегодня, 09:35
Если и вправду эт золотая молодежь, то откупятся малыми штрафами, не будут же 11000000 платить
 
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DANTE (Посетители) Сегодня, 09:18
В армии из таких быстро выбивают дурь из башки...
 
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Nake (Посетители) Сегодня, 09:14
Вы хоть видели этого видео? это же очередной вброс "для промывки мозгов", дабы завтра построить "полицейское государство".
Что такого сделали эти молодые люди? Причем тут кто из какой семьи и какое у него материальное положение? если к вам прокопается полиция, да еще и с камерами и журналистами, вы не будете защищать свои правА? Поверьте, настоящую "золотую молодежь" высших чиновников сидящих в Астане, никто даже не подумает вот так вот таскать за руки и снимать для вечерних новостей.
По моему этим молодым людям надо подать суд на авторов видео за "явные провокационные" высказывания в их адрес, порочащие честь и достоинство. Это тоже самое если это видео показать в обратной стороне, например: "полицейские, как в народе их называют "мусора", вели себя развязно по отношению в гражданам" и т.д.
Люди, одумайтесь, и правильно анализируйте действия обеих сторон ситуации, не ведитесь на подобные "манипулирвоание СМИ"
 
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  • Ну Ну
 ЕленаЕлена (Посетители) Сегодня, 09:03
В свое время подобные проблемы были у Грузии, Азербайджана. Понадобилось полгода, чтобы прочистить ряды от оборотней. Теперь там полиция работает просто на отлично, и обычные граждане уже не перебегают на другую сторону улицы, завидя стража порядка. То есть опыт других стран есть, ресурс имеется, но все остается по прежнему, даже я бы сказала, криминалитет полиции усиливается с каждым днем. Значит, это делается умышленно, значит кому-то это надо - полицейский беспредел в стране. Иначе давно бы эту шушеру разогнали. И не надо тут врать про нехватку кадров! Юристов учебные заведения каждый год выпекают пачками. Другое дело, что работать в режиме "насобирай денег с лохов и передай вышестоящему начальству" согласны работать далеко не все. Кому-то чеснее на рынке помидорами торговать, чем подростков и инвалидов трясти.
Лично у меня есть мнение, почему в полицию специально набирают таких вот перлов: недавний пробный опыт терактов показал, что именно такие люди не смогут оказать должного сопротивления террористам.
 
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  • Юрий Спассков
  • เกลียด
 ДухLess (Посетители) Сегодня, 08:50
"Не поддаваться на звонки важных агашек!

"Вся беда в том, что они не привлекаются к ответственности. Сходит им с рук. Если бы знали, что придется отвечать, такого бы не было

Папа может, папа может, все что угодно(с) lol

Если хочешь понять жизнь, то перестань верить тому, что говорят и пишут, а наблюдай и чувствуй. (Антон Чехов)
 
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 Пиночет (Посетители) Сегодня, 08:49
Усеновщина процветает.
У нас же процветающая странищща!
 
 

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