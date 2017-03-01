Назарбаев поблагодарил народ Казахстана

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поздравил народ с Днем благодарности, передает корреспондент Tengrinews.kz.



Поздравление Главы государства озвучила государственный секретарь Гульшара Абдыкаликова в ходе форума Ассамблеи народа Казахстана.



"День благодарности - это особая дата, которая появилась в нашем государственном и общественном календаре совсем недавно. Однако столь молодой праздник на самом деле основан на глубоком историческом фундаменте. Он является напоминанием о тех непростых временах, когда во всей силе были проявлены самые драгоценные человеческие качества - милосердие, сострадание, взаимовыручка, самопожертвование", - отметил Президент.



По словам Нурсултана Назарбаева, отмечая День благодарности, казахстанцы, с одной стороны, смотрят в прошлое, отдавая должное духовному подвигу народа.



"А с другой стороны, уверенно заглядываем в будущее, путь к которому выстроен на прочных нравственных основах. Мы благодарны и успехам, и новым вызовам, которые помогают нам еще ярче раскрывать потенциал нашего Отечества", - подчеркнул Глава государства.



"Я благодарен казахстанскому народу за то единство, за то воодушевление, с которым мы вместе строим независимую страну. Уверен, что и дальше будут крепнуть традиции благотворительности и взаимопомощи. Искренне поздравляю всех с Днем благодарности! Желаю всем счастья, семейного благополучия, дружбы и процветания", - заключил Назарбаев.



14 января 2016 года Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев указом №173 учредил в Казахстане День благодарности, который отмечается 1 марта, в день образования Ассамблеи народа Казахстана.



На юбилейной сессии Ассамблеи, посвященной 20-летию ее создания, Глава государства отметил, что общая историческая судьба этнических групп, населяющих современный Казахстан, позитивно отразилась на менталитете народа, его жизненных представлениях и устремлениях, сформировала общие для всех этносов ценности и идеалы.



Раскрыв драматичную историю формирования полиэтничного народа Казахстана, Президент предложил, что "было бы справедливым день образования Ассамблеи народа Казахстана – 1 марта – ежегодно отмечать как День благодарности всех этносов друг к другу и к казахам, проявившим милосердие и принявшим этих людей как родных. Это еще больше сблизило бы нас. Этот день может стать ярким праздником милосердия, дружбы и любви всех казахстанцев друг к другу".



Главная цель празднования – это укрепление единства народа Казахстана через развитие казахстанской идентичности на принципе гражданства. Самое читаемое