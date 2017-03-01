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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Назарбаев поблагодарил народ Казахстана

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 10:50
Назарбаев поблагодарил народ Казахстана
© Фото Турар Казангапов
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поздравил народ с Днем благодарности, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Поздравление Главы государства озвучила государственный секретарь Гульшара Абдыкаликова в ходе форума Ассамблеи народа Казахстана.

"День благодарности - это особая дата, которая появилась в нашем государственном и общественном календаре совсем недавно. Однако столь молодой праздник на самом деле основан на глубоком историческом фундаменте. Он является напоминанием о тех непростых временах, когда во всей силе были проявлены самые драгоценные человеческие качества - милосердие, сострадание, взаимовыручка, самопожертвование", - отметил Президент.

По словам Нурсултана Назарбаева, отмечая День благодарности, казахстанцы, с одной стороны, смотрят в прошлое, отдавая должное духовному подвигу народа.

"А с другой стороны, уверенно заглядываем в будущее, путь к которому выстроен на прочных нравственных основах. Мы благодарны и успехам, и новым вызовам, которые помогают нам еще ярче раскрывать потенциал нашего Отечества", - подчеркнул Глава государства.

"Я благодарен казахстанскому народу за то единство, за то воодушевление, с которым мы вместе строим независимую страну. Уверен, что и дальше будут крепнуть традиции благотворительности и взаимопомощи. Искренне поздравляю всех с Днем благодарности! Желаю всем счастья, семейного благополучия, дружбы и процветания", - заключил Назарбаев.

14 января 2016 года Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев указом №173 учредил в Казахстане День благодарности, который отмечается 1 марта, в день образования Ассамблеи народа Казахстана.

На юбилейной сессии Ассамблеи, посвященной 20-летию ее создания, Глава государства отметил, что общая историческая судьба этнических групп, населяющих современный Казахстан, позитивно отразилась на менталитете народа, его жизненных представлениях и устремлениях, сформировала общие для всех этносов ценности и идеалы.

Раскрыв драматичную историю формирования полиэтничного народа Казахстана, Президент предложил, что "было бы справедливым день образования Ассамблеи народа Казахстана – 1 марта – ежегодно отмечать как День благодарности всех этносов друг к другу и к казахам, проявившим милосердие и принявшим этих людей как родных. Это еще больше сблизило бы нас. Этот день может стать ярким праздником милосердия, дружбы и любви всех казахстанцев друг к другу".

Главная цель празднования – это укрепление единства народа Казахстана через развитие казахстанской идентичности на принципе гражданства. Самое читаемое
Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 4 )

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 Швейк (Посетители) Сегодня, 11:37
О чем поют воробушки в последний день зимы?
Мы выжили, мы выжили, мы живы, живы мы! (с) prey
 
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 เกลียด (Посетители) Сегодня, 11:26
trump,
Спасибо не булькает. fuck
 
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 Маривана (Посетители) Сегодня, 11:24
"А с другой стороны, уверенно заглядываем в будущее, путь к которому выстроен на прочных нравственных основах. Мы благодарны и успехам, и новым вызовам, которые помогают нам еще ярче раскрывать потенциал нашего Отечества


Как надоело читать эти заезженные фразы, на фоне нищеты и разрухи смотреть на эти розовые сопли текущие по роялю нет уже ни сил ни желания.

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 trump (Посетители) Сегодня, 11:13
Всех с первым днем весны!
Благодарю Солнце за свет и тепло!
Благодарю Землю за кров и пропитание!
Благодарю Людей за дружбу, добро и любовь!
 
 

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