Предложения граждан говорят о недочетах в системе власти - Назарбаев

Разброс предложений граждан говорит о недочетах в системе власти. Об этом заявил на итоговом заседании Рабочей группы Глава государства Нурсултан Назарбаев, передает корреспондент Tengrinews.kz.
"Разброс мнений, которые высказали граждане, говорит о наших недочетах и недостатках в системе власти. Говорит о том, чем мы должны дальше заниматься, особенно по правоохранительным органам. Мы тоже говорили, разные вопросы по смертной казни, по другим вопросам... Рабочая группа должна это все отсеивать и выявить наиболее значимые. Наиболее высказываемые гражданами вещи брать - все, конечно, нельзя на этом этапе", - сказал Нурсултан Назарбаев.
В то же время Президент заверил общественность в том, что все предложения будут учитываться и не останутся без внимания.
"Ничего навечно не замораживается, процесс идет, жизнь идет, все развивается. По ходу потребности времени, наверное, будут вноситься какие-то изменения", - отметил Назарбаев.
Глава государства сообщил, что Казахстан останется президентской республикой, но в результате реформ каждая ветвь власти будет иметь полные полномочия и будет работать независимо.
"Все это делается для перераспределения президентских полномочий между другими ветвями власти. В других странах, наоборот, проводят референдумы для укрепления президентской власти и вносят изменения в Конституцию. У нас иначе, потому что за 25 лет президентская система управления выполнила задачи, которые стояли перед ней", - заключил Назарбаев.
Ранее руководитель Рабочей группы Адильбек Джаксыбеков озвучил Главе государства поправки в Конституцию, предлагаемые казахстанцами.
Напомним, 15 декабря 2016 года Нурсултан Назарбаев поручил рассмотреть вопрос перераспределения власти, выступая на торжественном собрании, посвященном 25-летию Независимости Казахстана.
"Казахстан был, есть и будет государством с президентской формой правления. Вместе с тем настало время рассмотреть вопрос перераспределения полномочий между Президентом, правительством и Парламентом. Специальная комиссия должна изучить эти вопросы и внести предложения по изменению соответствующих законов, и, возможно, Конституции", - сказал тогда в своем выступлении Назарбаев.
11 января 2017 года распоряжением Президента была образована рабочая группа по вопросам перераспределения полномочий между ветвями государственной власти. А 13 января Акорда опубликовала состав группы по вопросам перераспределения полномочий между ветвями власти.
24 февраля Рабочая группа объявила о завершении всенародного обсуждения проекта Закона "О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан".
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