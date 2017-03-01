Минэнерго планирует полностью контролировать цены на нефтепродукты

Взять под контроль цены на нефтепродукты намерены в министерстве энергетики. Об этом сообщил глава ведомства Канат Бозумбаев, передает корреспондент LS.



Отметим, что после завершения модернизации на всех отечественных нефтеперерабатывающих заводах в 2019 году, потребности в ГСМ будут полностью покрывать отечественные заводы.



"Я считаю, что с момента как мы сможем заниматься самообеспечением нефтепродуктов за счет внутренних ресурсов, цены мы сможем контролировать полностью", - пояснил он.



Бозумбаев также рассказал о предложениях ведомства по снижению налоговой нагрузки на бизнес.



"Мы предлагаем в Кодексе о недрах упростить получение права недропользования. Будем применять такие процедуры как аукцион по заявлению и оставим только два вида контрактов – на разведку и добычу, и добычу. Будем внедрять международную систему отчетности, сократим правовую и экономическую экспертизу, перечень базовых проектных документов, сроки рассмотрения. Тот, кто захотел получить право на недропользование должен будет подать заявку в Минэнерго. И в короткие сроки мы это участок выставим на аукцион", - пояснил он.



По минимизации налогов, министр считает необходимым размытие границ между контрактами на разведку и на добычу.



"Это будет стимулировать бизнес и позволит геологоразведочным компаниям делать вычет расходов за счет другого контракта на добычу. Мы предлагаем отменить бонусы на коммерческое обнаружение – это еще с советских времен осталось. Когда компания вкладывает огромные деньги и находит в недрах страны что-то, рискуя деньгами, а потом государство еще говорит если нашел, то и мне заплати. Это неправильно", - подчеркнул Бозумбаев.



Для глубоких месторождений свыше 6 тысяч метров и морских проектов Минэнергетики предлагает отменить спецплатежи недропользвоателей и перейти к налогу на финансовый результат.



"То есть недропользователи ничего не будут платить заранее, а только по итогам того, что заработали", - добавил он.