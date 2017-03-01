Алматинцы сняли на видео собаку, запертую больше суток в автомобиле

Жители Алматы переживают за состояние собаки, которая как минимум более суток находится в салоне автомобиля, передает корреспондент Tengrinews.kz.В первый раз животное в салоне авто заметил мужчина ранним утром 28 февраля рядом с домом по улице Шашкина. Когда он возвращался домой вечером, увидел, что животное по-прежнему находится внутри. На место был вызван участковый. Фото очевидца Участковый провел беседу с хозяином собаки.Как рассказал участковый Асет Жумабеков корреспонденту Tengrinews.kz, владелец собаки приехал в гости к сестре, которая не захотела запускать животное в квартиру."Он пояснил, что проживает в другом месте. Утром приехал к сестре на Шашкина и скоро собирается уезжать. Сестра не пускает собаку в дом. Сам хозяин живет на Муканова. Я этому человеку, который позвонил, объяснил это", - рассказал Жумабеков.Как стало известно, сегодня, 1 марта, собака все еще находится в машине. Животное спит на водительском сидении. На ней надет ошейник. На заднем сидении лежит кусок фарша. Очевидцы сняли собаку на видео.В свою очередь хозяин собаки объяснил, что собирается уезжать через несколько часов. На вопрос о том, "любит ли он свое животное?" хозяин ответил утвердительно. Он считает, что собака себя чувствует вполне нормально в машине.