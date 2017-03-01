Алматинцы сняли на видео собаку, запертую больше суток в автомобиле

Жители Алматы переживают за состояние собаки, которая как минимум более суток находится в салоне автомобиля, передает корреспондент Tengrinews.kz.
В первый раз животное в салоне авто заметил мужчина ранним утром 28 февраля рядом с домом по улице Шашкина. Когда он возвращался домой вечером, увидел, что животное по-прежнему находится внутри. На место был вызван участковый. Фото очевидца Участковый провел беседу с хозяином собаки.
Как рассказал участковый Асет Жумабеков корреспонденту Tengrinews.kz, владелец собаки приехал в гости к сестре, которая не захотела запускать животное в квартиру.
"Он пояснил, что проживает в другом месте. Утром приехал к сестре на Шашкина и скоро собирается уезжать. Сестра не пускает собаку в дом. Сам хозяин живет на Муканова. Я этому человеку, который позвонил, объяснил это", - рассказал Жумабеков.
Как стало известно, сегодня, 1 марта, собака все еще находится в машине. Животное спит на водительском сидении. На ней надет ошейник. На заднем сидении лежит кусок фарша. Очевидцы сняли собаку на видео.
В свою очередь хозяин собаки объяснил, что собирается уезжать через несколько часов. На вопрос о том, "любит ли он свое животное?" хозяин ответил утвердительно. Он считает, что собака себя чувствует вполне нормально в машине.
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