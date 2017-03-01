Прокурор Костанайской области в уникальном формате отчитался перед населением

Марат Кайбжанов. Фото с сайта top-news.kz Прокурор Костанайской области Марат Кайбжанов в уникальном формате отчитался перед населением. Об этом сообщил на официальном сайте телеканала директор телерадиокомпании "Казахстан-Костанай" Алибек Татанов.



По его словам, с начала февраля этого года телеканалом был организован выпуск специального репортажа с заседания коллегии прокуратуры Костанайской области, на которой с отчетом перед населением выступил прокурор области Марат Кайбжанов. В отчетных данных руководителя надзорного органа приводились примеры новых методов работы прокуроров и их влиянии на решение острых социальных вопросов региона.



Проявляя неподдельный интерес к этому мероприятию, журналисты телекомпании вышли с инициативой организации на своей площадке онлайн-сервиса по приему вопросов, предложений и откликов от населения. Весь последующий период вплоть до вчерашнего дня граждане имели возможность открытого обсуждения деятельности прокуроров, через организованную диалоговую площадку.



В результате в вечернем эфире телеканала в рамках правовой передачи "Территория закона" подведены итоги 25-дневной дискуссии. Каждый абонент популярного мессенджера WhatsApp, направивший за этот период свои вопросы и предложения, смог получить на них исчерпывающие ответы непосредственно от самого прокурора области, отвечавшего на них в ходе эфира.