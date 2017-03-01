Прокурор Костанайской области в уникальном формате отчитался перед населением

Марат Кайбжанов. Фото с сайта top-news.kz Прокурор Костанайской области Марат Кайбжанов в уникальном формате отчитался перед населением. Об этом сообщил на официальном сайте телеканала директор телерадиокомпании "Казахстан-Костанай" Алибек Татанов.
По его словам, с начала февраля этого года телеканалом был организован выпуск специального репортажа с заседания коллегии прокуратуры Костанайской области, на которой с отчетом перед населением выступил прокурор области Марат Кайбжанов. В отчетных данных руководителя надзорного органа приводились примеры новых методов работы прокуроров и их влиянии на решение острых социальных вопросов региона.
Проявляя неподдельный интерес к этому мероприятию, журналисты телекомпании вышли с инициативой организации на своей площадке онлайн-сервиса по приему вопросов, предложений и откликов от населения. Весь последующий период вплоть до вчерашнего дня граждане имели возможность открытого обсуждения деятельности прокуроров, через организованную диалоговую площадку.
В результате в вечернем эфире телеканала в рамках правовой передачи "Территория закона" подведены итоги 25-дневной дискуссии. Каждый абонент популярного мессенджера WhatsApp, направивший за этот период свои вопросы и предложения, смог получить на них исчерпывающие ответы непосредственно от самого прокурора области, отвечавшего на них в ходе эфира.
2002-2017 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.