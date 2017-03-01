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МВД Белоруссии сообщило о запрете на въезд в страну 300 тысячам украинцев

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 18:06
МВД Белоруссии сообщило о запрете на въезд в страну 300 тысячам украинцев
Фото: Виктор Толочко / РИА Новости
В списке лиц, которым запрещен въезд в Белоруссию и Россию, находятся 300 тысяч граждан Украины. Об этом сообщил глава МВД Белоруссии Игорь Шуневич, сообщает TUT.BY.

По данным ведомства, всего в данном перечне значатся 1,7 миллиона человек, 1,5 миллиона из которых внесены по инициативе России.

Как уточняет издание, Минск и Москва ратифицировали соглашение об объединении списков так называемых невъездных лиц в конце 2015 года. Его заключили, чтобы иностранцы не могли воспользоваться открытой границей между Белоруссией и Россией для въезда в страну, где их сочли нежелательными гостями.

15 февраля пресс-секретарь Министерства иностранных дел Белоруссии Дмитрий Мирончик сообщил, что срок безвизового пребывания иностранцев в республике может быть продлен с пяти до 12-14 дней. Однако конкретного решения по этому поводу пока нет. «Направление движения понятно, но двигаться мы будем с присущей нам осторожностью и поступательностью», — отметил он.

Ранее в том же месяце в Белоруссии начал действовать безвизовый режим с 80 странами — в республику без оформления соответствующих разрешений через минский аэропорт могут попасть жители европейских государств, а также граждане США, Японии, Бразилии и Индонезии.

В конце января руководство ФСБ РФ приказало ввести на российско-белорусских рубежах пограничную зону. Президент Белоруссии Александр Лукашенко раскритиковал этот шаг, заявив, что Россия таким образом нарушает межгосударственный договор.

Лукашенко подписал указ о введении безвизового режима 9 января.
Источник: lenta.ru
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