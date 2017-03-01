Казахстанцам объяснили ситуацию с яичницей за 1700 тенге в поезде

ТОО «Train gurman», обслуживающее вагон-ресторан поезда «Тулпар Тальго», застрявшего в степи на 12 часов, объяснили возмутивший казахстанцев инцидент с яичницей по 1700 тенге.



Как рассказала в интервью агентству представитель фирмы Оксана Плотникова заявила, компания готова извиниться перед пассажирами и наказать виновных, пишет Pavlodarnews.kz.



По ее словам, в состав «брутального завтрака» за 1700 тенге должны были входить омлет с колбасой, казы, кофе и круассаны.



В договоре, который подрядчик подписывал с нацкомпанией КТЖ, оговаривается, что в случае задержки поезда более чем на шесть часов, в вагоне-ресторане должен быть определенный неприкосновенный запас еды, в который входит тушенка, крупы и макароны.



Из НЗ в случае ЧП компания обязана бесплатно кормить детей, пенсионеров и инвалидов, а всем остальным предоставить возможность заказать завтрак и обед из меню, предложенного рестораном.



«Поймите, у фирмы не было цели наживаться на непредвиденной ситуации, когда люди оказались заложниками ЧП в Экибастузе и застряли в поезде в степи. 155 пассажиров поезда 068 накормили бесплатно. При этом все они кушали блюда не из НЗ, а из общего меню», – пояснила Оксана Плотникова.



Она отметила, что остальные имели возможность позавтракать и пообедать в вагоне-ресторане за свой счет.



По ее словам, на завтрак детям, пенсионерам и инвалидам бесплатно подавались яичница и каша, на обед – шорпа и гречневая каша с мясным подливом.



«Яичницы за 1700 тенге в меню не должно было быть. За эту цену предполагается комплекс в виде омлета с колбасой, казы, круассанов, чая или кофе. Скорее всего, бригада, дежурившая в тот день, недодала посетителям завтрак, который полагался по меню», – добавила она.



Руководство компании поговорило с пожаловавшейся в СМИ женщиной и извинилось перед ней за причиненные неудобства.



Также фирма попросила прощения у всех пассажиров, которые остались неудовлетворены качеством обслуживания вагона-ресторана.



«В данном случае, проблема, прежде всего, в самой задержке поезда на 12 часов, к которой наша фирма не имеет отношения, и в отсутствии информации у пассажиров, на что они в случае ЧП имеют право. Кроме того, сыграл фактор внезапности, когда бригаде, которая до этого момента обслуживала максимум 30 человек в день, пришлось экстренно кормить около 300 пассажиров», – сказала Плотникова.



Напмним, неприятная ситуация произошла 25 февраля, когда поезда с пассажирами отправили из Астаны в Павлодар, несмотря на то, что пути в районе Шидерты были заблокированы сошедшими с рельсов вагонами с углем.



Пассажиров поездов, задержанных из-за сошедших с рельсов вагонов, возмутило отношение компании-перевозчика. Помимо этого, их шокировали цены на питание в вагоне-ресторане поезда «Тулпар Тальго», в частности, яичница с колбасой за 1700 тенге.