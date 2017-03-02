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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Иностранцев обяжут добывать нефть в РК только совместно с казахстанцами

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 08:33
Иностранцев обяжут добывать нефть в РК только совместно с казахстанцами
Фото из открытых источников
Об этом заявил министр энергетики Казахстана Канат Бозумбаев на коллегии ведомства.

Для участия в нефтяных проектах иностранным компаниям придётся создавать совместные предприятия с местными недропользователями. Новые требования к инвесторам распространяются на основные месторождения. Об этом сообщил министр энергетики РК Канат Бозумбаев, передаёт телеканал "Астана".

"Говорим крупным трём нашим недропользователям, которые являются операторами на Тенгизе, Кашагане и Карачаганаке. Мы говорим: "Западные компании больше подрядчиками не будут. Западные компании могут работать в нашей стране, создавая совместные предприятия с местным бизнесом", – подчеркнул Канат Бозумбаев.

По его словам, в ближайшие три года казахстанские нефтесервисные компании получат 12 млрд долларов от "Тенгиз-шевройл". Расширение проекта позволит создать не менее 20 тысяч рабочих мест. Общая же стоимость расширения тенгизского проекта может достичь 37 млрд долларов.

На заседании коллегии в министерстве энергетики Канат Бозумбаев также рассказал о планах по реализации нефтепродуктов через электронные торговые площадки.

"Мы предполагаем реализацию нефтепродуктов всех видов в ближайшие годы через электронные торговые площадки. Начинать мы хотим с реализации сжиженного газа", – сказал Канат Бозумбаев.

Соответствующие изменения подготовят до конца 2017 года и запустят механизм с 2018 года.
Источник: informburo.kz
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Комментарии ( 4 )

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  • alixah
 шаман (Посетители) Сегодня, 11:01
это получается типа у меня есть частный дом с земельным участком на котором можно сделать огород либо сад, но для того что бы сделать задуманное оказывается надо купить инвентарь, инструменты, материалы так еще надо пройти обучение садовода, проще отдать землю соседу который сам будет сажать собирать урожай продавать и делиться со мной выручкой и мне наплевать будет он там использовать нитраты или вообще часть земли потом отхватит так как я знаю что я брошу этот дом и перееду в город на квартиру и что останется моим потомкам мне все равно так сам я буду жить в комфорте

Лучше бить в бубен, чем получать в него!
 
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  • Сергей Владимиров
 ЁмоЁ (Посетители) Сегодня, 09:36
пройденный этап- КАСКО ,ж.городок и рем.база в Опорный...месторождение Буранколь и..., что в итоге-всё развалили.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
trump (Посетители) Сегодня, 09:22
А революции не боитесь?
 
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  • trump
  • alixah
 DOGHunter (Посетители) Сегодня, 09:17
Говорим крупным трём нашим недропользователям, которые являются операторами на Тенгизе, Кашагане и Карачаганаке.
: уже третья попытка вроде, после обновления налогового кодекса в 2009 году...посмотрим реакцию новой администрации...
 
 

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