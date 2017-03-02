Иностранцев обяжут добывать нефть в РК только совместно с казахстанцами

Об этом заявил министр энергетики Казахстана Канат Бозумбаев на коллегии ведомства.
Для участия в нефтяных проектах иностранным компаниям придётся создавать совместные предприятия с местными недропользователями. Новые требования к инвесторам распространяются на основные месторождения. Об этом сообщил министр энергетики РК Канат Бозумбаев, передаёт телеканал "Астана".
"Говорим крупным трём нашим недропользователям, которые являются операторами на Тенгизе, Кашагане и Карачаганаке. Мы говорим: "Западные компании больше подрядчиками не будут. Западные компании могут работать в нашей стране, создавая совместные предприятия с местным бизнесом", – подчеркнул Канат Бозумбаев.
По его словам, в ближайшие три года казахстанские нефтесервисные компании получат 12 млрд долларов от "Тенгиз-шевройл". Расширение проекта позволит создать не менее 20 тысяч рабочих мест. Общая же стоимость расширения тенгизского проекта может достичь 37 млрд долларов.
На заседании коллегии в министерстве энергетики Канат Бозумбаев также рассказал о планах по реализации нефтепродуктов через электронные торговые площадки.
"Мы предполагаем реализацию нефтепродуктов всех видов в ближайшие годы через электронные торговые площадки. Начинать мы хотим с реализации сжиженного газа", – сказал Канат Бозумбаев.
Соответствующие изменения подготовят до конца 2017 года и запустят механизм с 2018 года.
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