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За видео интима с официанткой у бизнесмена из Актобе забрали джип и 5 миллионов

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 09:08
За видео интима с официанткой у бизнесмена из Актобе забрали джип и 5 миллионов
Фото: Диапазон
В Актобе за утехи с девушкой бизнесмену пришлось распрощаться со своим имуществом, сообщает Диапазон.

Девушка заманила его на квартиру для интимной связи. Потом его заставили написать признание в изнасиловании. Бизнесмен отдал внедорожник и деньги, чтобы от него отстали.

К владельцу кафе «Амазония» обратился незнакомец и потребовал, чтобы тот платил «братьям-мусульманам» за то, что живет на их земле. Предприниматель написал заявление о вымогательстве в полицию, дело возбудили, но потом прекратили. Подозреваемый заявил, что бизнесмен его не так понял. После этого наезд на предпринимателя усилился. Клиент в его кафе подбросил в тарелку супа майского жука, сфотографировал и обратился в СЭС, чтобы натравить на него проверяющих. Еще через время на машине бизнесмена порезали шины, а под авто его супруги подсунули муляж бомбы с запиской, что это последнее предупреждение, и потребовали 50 тысяч долларов.

Примерно в это же время жертвой этих преступников стал еще один актюбинский бизнесмен. Официантка дала ему понять, что не против интимной встречи с ним. По версии следствия, бизнесмен встретился с девушкой на квартире на улице Кошевого.

По версии следствия, после интимных утех в квартиру ворвались сообщники официантки. Они избили бизнесмена, удерживали его в квартире и требовали 100 тысяч долларов. Пугали, что общение с девушкой сняли на видео и опубликуют в Интернете, заставили написать долговую расписку и признание в изнасиловании. Мужчина отдал им свой внедорожник и 5 миллионов тенге.

На преступников вышли во время продажи джипа предпринимателя. Следствие считает, что идея вымогать деньги у бизнесменов пришла в голову актюбинцу Аманжолу Исмагилову. К делу он привлек других своих знакомых, в том числе 23-летнюю официантку.

Сейчас за вымогательство, незаконное лишение свободы судят четверых жителей области: Аманжола Исмагилова, Асхата Кереева, Дамира Нагиева, Галину Шмыкову.
Источник: Zakon.kz
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Комментарии ( 6 )

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trump (Посетители) Сегодня, 11:10
Классический развод. Братки-"мусульмане", действуйте строго по понятиям! Слишком сильное давление на клиента сыграло с вами злую шутку. Нужно брать малыми долями и растянуто, а не пугать фуцмана запредельной суммой в 100 кусков.
На север босиком не ходите!
 
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  • trump
 шаман (Посетители) Сегодня, 11:05
Цитата: DANTE
Скорей не братья, а братки....лихие 2000-ые?! )))

эти братки будут похлеще тех из 90х

Цитата: Ну Ну
И эти люди верующие

они верующие ... только в свою безнаказанность

Лучше бить в бубен, чем получать в него!
 
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  • arelav_74
  • леся
  • trump
 Лара Крофт (Посетители) Сегодня, 10:45
Девушка заманила его на квартиру для интимной связи.

Какие однако нонче наивные и доверчивые мужчины пошли. Этож ему надо было написать заявление об изнасиловании blind
 
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  • arelav_74
 Ну Ну (Посетители) Сегодня, 10:21
И эти люди верующие
 
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  • Ну Ну
  • arelav_74
  • леся
 DANTE (Посетители) Сегодня, 10:04
К владельцу кафе «Амазония» обратился незнакомец и потребовал, чтобы тот платил «братьям-мусульманам» за то, что живет на их земле.

Скорей не братья, а братки....лихие 2000-ые?! )))
 
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  • Лара Крофт
  • леся
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 Ну Ну (Посетители) Сегодня, 09:57
За удовольствия нужно платить uhmylka
 
 

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