Пенсионные деньги казахстанцев предлагают охватить системой гарантирования депозитов. Казахстанские банки получают пенсионные деньги в виде депозитов, но не платят никаких взносов, обеспечивающих гарантию их возврата. На это указывает член общественного совета при ЕНПФ Бота Жуманова и предлагает обязать банкиров делать больше отчислений в КФГД, передает корреспондент Tengrinews.kz. Финучреждения охотно привлекают "дешевые" средства из ЕНПФ, но эти средства, не охваченные системой гарантирования депозитов (КФГД), таким образом фактически остаются не гарантированными к возврату.Жуманова поясняет, что если коммерческий банк хочет получить пенсионные активы в качестве депозитов, то одного размещения по рыночным ставкам недостаточно, так как они решают вопрос доходности, но не решают вопрос сохранения средств."При банкротстве банка депозиты ЕНПФ не гарантированы к возврату через Казахстанский фонд гарантирования депозитов. ЕНПФ просто встанет в четвертую очередь кредиторов и получит возмещение из ликвидационной массы банка, но не факт, что ее будет достаточно, а во-вторых, будет упущено время, за которое эти деньги могли бы все-таки работать и быть в обороте", - говорит Жуманова.Она объясняет, что фактически на данный момент депозиты ЕНПФ, размещенные в коммерческих банках, не защищены системой гарантирования, которая охватывает накопления физических лиц. Физическим лицам, в свою очередь, гарантировано возмещение депозитов при банкротстве банка до 10 миллионов тенге на вкладчика."Хотя по сути деньги, размещенные ЕНПФ, являются накоплениями вкладчиков ЕНПФ - все тех же физических лиц. Ежемесячно коммерческие банки, которые хотят, чтобы вклады их клиентов были гарантированы государством, вносят ежемесячные денежные взносы в зависимости от размера своей депозитной базы в КФГД", - продолжает Жуманова.Исходя из этого, член общественного совета при ЕНПФ приходит к выводу, что пенсионные деньги, принадлежащие вкладчикам ЕНПФ, также должны быть охвачены системой гарантирования, и если какой-либо банк хочет привлекать деньги из ЕНПФ, следовательно, он должен делать больше отчислений в КФГД, обеспечивая тем самым гарантированность сохранности средств."Нельзя сказать, что дополнительные отчисления банками в КФГД противоречат рыночным решениям. Именно эта система уже функционирует для депозитов физических лиц. "Это гарантированное одеяло" нужно просто распределить и на вклады ЕНПФ во всех банках второго уровня. Возражения по поводу того, что это удорожает фондирование для коммерческих банков, не должны остановить внедрение этого изменения, поскольку вопрос стоимости фондирования – не проблема ЕНПФ и управляющего пенсионными активами. Это проблема банков, которую они успешно решают уже много лет самостоятельно. В первую очередь ЕНПФ и регулятора должны беспокоить сохранность пенсионных активов", - уверена Жуманова.Член общественного совета при ЕНПФ предлагает посмотреть на структуру инвестиционного портфеля ЕНПФ, сформированного за счет пенсионных активов по состоянию на 01 февраля 2017 года, из которой можно увидеть, в каких банках какие суммы размещены на депозитах.Больше всего денег, как обращает внимание Жуманова, находится в банке, которому совсем недавно в экстренном порядке пришлось оказывать помощь."То есть вопрос стабильности того или иного банка будет всегда открытым вопросом, несмотря на их рейтинги. Следовательно, нужно сделать все, чтобы обезопасить пенсионные накопления от нестабильности банковского рынка. А тренд состоит в том, что количество банков в Казахстане неминуемо сократится. А обезопасить пенсионные депозиты можно только через систему гарантирования депозитов", - резюмирует Жуманова.