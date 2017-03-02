«Синий кит»: повод для тотального контроля?

Почему проблема «Синих китов» может быть преувеличена?



«Синий кит», «Тихий дом» — суицидальные игры среди детей и подростков — вызвали волну паники среди родителей и учителей. Экспертное обсуждение аналитической группы «Кипр» и Фонда Сорос-Казахстан показало две новые точки зрения на проблему детских самоубийств. Есть мнение, что проблема «синих китов» преувеличена средствами массовой информации и может быть использована как повод для повышения контроля за интернетом и социальными сетями. Деловой еженедельник «Капитал.kz» проанализировал, насколько реальна проблема и как подростковые игры могут повлиять на регулирование информационной среды.



Почему проблема «Синих китов» может быть преувеличена?



«На сегодня нет случаев доказанной связи между игрой „Синий кит“ и совершенными суицидами», — утверждает Балтабек Куанышев, замначальника управления следственного департамента МВД. «Влияние групп наподобие „Синий кит“ очень относительное. Если человек готов покончить жизнь самоубийством, то будут „Синие киты“ или нет — он это сделает, если вовремя не будет оказана помощь», — подтверждает Сергей Скляр, детский психиатр и координатор программ по суицидологии Республиканского научно-практического центра психического здоровья. Сергей Скляр также привел данные о том, что идет планомерное снижение подростковых суицидов за последние 5 лет. По его мнению, способ подачи этой проблемы в СМИ создает противоположное впечатление. «В конце января — начале февраля у нас шла, я бы сказал, активная пропаганда «Синего кита». Я по-другому не могу это назвать. Потому что почти во всех средствах массовой информации сразу показывают передачи, что дети вовлекаются в эту игру. И сразу идет обратная связь от детей. Привожу дословно: «Они уже достали с этими «китами». Часть детей начинает интересоваться этим, чтобы обвести вокруг пальца модераторов этих «Синих китов». А часть детей, которая находится в депрессивном состоянии, начинает искать подобных себе».



По данным МВД, с начала текущего года по республике было зарегистрировано 70 обращений, связанных с вовлечением несовершеннолетних в суицидальные игры под названием «Синий кит» и «Тихий дом». Всего 45 несовершеннолетних причинили себе телесные повреждения. Также зарегистрировано 61 уголовное дело по 105 статье «Доведение до самоубийства». Лидирующее положение занимает Атырауская область — 12 фактов, Южно-Казахстанская — 12 фактов, Восточно-Казахстанская — 10 фактов. А в городах Алматы и Астана процент зарегистрированных дел очень маленький.



Эта статистика ставит под сомнение стереотип, что именно интернет и социальные сети влияют на подростковые самоубийства. В Алматы и Астане процент проникновения интернета выше, чем в других городах РК, но это не вызывает ожидаемый высокий процент суицидов. Наоборот, проблема острее стоит в менее развитых регионах страны. Ряд спикеров на обсуждении высказались, что в регионах не хватает кружков и клубов внешкольной занятости, а также служб психологической помощи. «Я убеждена, что причина большого количества суицидов детей в сельской местности — насилие физическое, моральное психологическое и сексуальное. Если в городе ребенку иногда не к кому пойти со своими проблемами, то там (в сельской местности — прим. авт.) он вообще остается один, и еще пресловутый „уят“, пресловутое осуждение, и мы просто не оставляем им выбора», — считает Татьяна Бажова, социолог и проектный менеджер ОФ «Аман-саулык».



«Синий кит» может стать поводом для повышения госконтроля



Всплеск сообщений о суицидальных играх погрузил общество в страх за своих детей. Поэтому социум готов обсуждать любые решения проблемы самоубийств: от внутрисемейных разговоров и терапии до радикальных, вплоть до полного контроля интернета. Но здесь важно понять, какие меры действительно станут разумными, а какие вызовут новые проблемы. «Государство постоянно ищет поводы ужесточить регулирование информационной среды: будь то „Синий кит“, суициды, экстремизм либо что-то еще. Попытки зарегулировать сеть на фоне экономического кризиса и ожиданий транзитного периода вполне понятны. Однако государство рискует повысить офлайн-протестность, зажимая свободу слова в соцсетях. Чрезмерное регулирование также радикализирует общество», — задается вопросами Адиль Джалилов, директор Международного центра журналистики MediaNet. Эксперт считает, Facebook помогает «выпускать пар» и решать социальные проблемы именно благодаря социальным сетям, а ограничения интернета напрямую повлияют на уровень экономики и инвестиционного климата.



Проще всего ограничить интернет, но проблема находится не в способе распространения данных, а в более глубинных причинах депрессии и нежелания жить. Работа с сознанием юных членов общества требует гораздо больше времени и усилий, нежели единовременное внедрение контроля. «Сенсацию» «Синих китов» активно раздули, распиарили, и как некое решение предлагается государственными органами ограничение доступа к социальным сетям и интернету. Мы видим, что интернет и соцсети не являются причиной суицида. Здесь нужно задуматься, какие меры будут действительно эффективными. Ограничение прав и свобод граждан в информационном пространстве не даст нужного результата и не снизит количество суицидов, но очень сильно повлияет на свободу слова", — высказался Ерлан Смайлов, руководитель АГ «Кипр».



Президент Центра анализа и расследования кибератак Олжас Сатиев перечислил наиболее эффективные меры предупреждения подростков в «группы смерти»: таргетированная реклама предупреждающего характера, в том числе в соцсетях, методические рекомендации для учителей, проведение тренингов и лекций в школьных учреждениях и обучение навыкам поведения в соцсетях в рамках внеклассной работы.