Трамп нашел деньги только на два километра "мексиканской стены" - СМИ

Администрация президента США Дональда Трампа нашла только 20 миллионов долларов в бюджете Министерства внутренней безопасности на строительство стены на границе с Мексикой, сообщает Reuters.



По данным издания, стоимость забора на границе составит 9,3 миллиона за милю, в то время как в общей сложности стена обойдется в 17,8 миллиарда долларов. Таким образом, цена стены за километр составит около 11 миллионов.



По замыслу Трампа, средства на финансирование проекта планировалось взять из бюджета Министерства внутренней безопасности, чтобы не пришлось обращаться за одобрением проекта в Конгресс. Найденных 20 миллионов хватит только на финансирование контрактов по созданию прототипов стены. Между тем общая стоимость проекта, по мнению спикера Палаты представителей Конгресса США Пола Райана, может варьироваться между 12 и 15 миллиардами долларов США. По заявлению Трампа, он собирается попросить одобрения Конгресса, а потом покрыть расходы за счет Мексики.



Но пока, согласно документу, предоставленному министерством в Конгресс, ведомство планирует перенести 5 миллионов долларов с проекта забора в Нако, Аризона и 15 миллионов с проекта по установке камер на грузовиках, используемых на границе. В целом бюджет министерства составляет 376 миллионов долларов.



Напомним, строительство стены на границе с Мексикой было одним из предвыборных обещаний Трампа. По его словам, это сэкономит миллиарды долларов и сбережет множество жизней, так как положит конец трансграничной организованной преступности. Указ предусматривает среди прочего создание 10 тысяч новых рабочих мест в области контроля за границей.