Новый скандал разгорается с жителями накренившейся многоэтажки в Алматы

Накренившийся дом в микрорайоне "Алгабас-6". Фото от читателя. 02.06.2016.

Вокруг накренившегося дома в микрорайоне Алгабас в Алматы с новой силой разгорается скандал, передает корреспондент Tengrinews.kz.Владелица одной из квартир в алгабасской многоэтажке Куляш Аблаева сообщила, что она и другие жители до сих пор не могут заселиться в новый дом, который построили вместо накренившегося. По словам 82-летней пенсионерки, собственникам квартир обещали предоставить новое жилье в середине декабря прошлого года, затем к 1 марта 2017 года."Вчера, 1 марта, у нас было собрание возле того самого накренившегося дома. Там были аким Алатауского района, его заместитель, президент строительной фирмы "Астана курылыс" и мы, собственники. Нам сказали, что новый построенный дом является частным, и мы не можем его обменять на наш старый, который мы получили по госпрограмме. В стройкомпании еще сказали, что они заплатили за март месяц аренду в доме, где мы сейчас все живем. Но на собрании аким района дал президенту компании срок в две недели, чтобы решили вопрос - сколько человек остается в старом накренившемся доме, а сколько переезжает в новый", - отметила Куляш Аблаева.Она рассказала, что долгожданную квартиру по госпрограмме получила после 14 лет ожидания в очереди. В сентябре 2015 года она заехала в квартиру в микрорайоне Алгабас, а через девять месяцев ее и других жильцов дома выселили из-за того, что дом начал крениться. Изначально их обещали заселить в новый дом, который будет построен специально для них, в течение шести месяцев."Однако с момента обещания прошло вот уже 10 месяцев. Мы до сих пор не заселились, нам очень трудно. Ходим как бомжы. Сама я страдаю катарактой, 4 апреля записалась на операцию по глазу. Еле передвигаюсь, поэтому живу сейчас с внуком и младшей дочерью. У них в семье еще пятеро детей", - добавила пожилая женщина.Между тем аким Алатауского района прокомментировал ситуацию вокруг жителей накренившегося дома. По словам Багдата Манзорова, новый дом для жильцов скандальной многоэтажки в Алгабасе уже построен и введен в эксплуатацию. Однако заселить людей туда не могут из-за юридических проволочек."Мы сейчас параллельно работаем со строительной компанией, чтобы они заселили побыстрей людей в новый дом. Там еще некоторые жильцы хотят заселиться в старый, накренившийся дом. Его полностью восстановили, сейсмозаключение есть. Вопрос в том, что если бы этот накренившийся дом был аварийным, то его жильцы могли бы без проблем обменять квартиры там на другие в новом доме. Но так как он не признан аварийным, обменять квартиры жильцы смогут только через решения суда. Самостоятельно обменять мы, акимат, не можем. Поэтому, что ранее накренившийся дом является государственным имуществом, а новый, построенный компанией "Астана курылыс", - частным. Вот такие загвоздки вышли. Некоторые хотят остаться в старом доме, некоторые ходят переехать. Сейчас определяем точное количество", - сказал Манзоров.По его словам, для подачи документов в суд на переселение в новый дом необходимо согласие всех жильцов. Аким района заявил, что если большинство собственников согласятся остаться, то заявление в суд подаваться не будет. С несогласными оставаться в старом доме будет в индивидуальном порядке решаться вопрос компенсации. Манзоров добавил, что для тех жильцов, которые решат остаться в старом доме, компания предоставит компенсацию в виде постройки детских площадок.Напомним, 2 июня 2016 года начали эвакуировать жителей новостройки в микрорайоне Алгабас-6, который расположен на пересечении улиц Момышулы - Акын Сара. Как рассказали жители, здание дало крен, они опасались обрушения. Дом был построен в 2014 году компанией "Астана курылыс". Люди заселились в него по госпрограмме в октябре 2015 года.