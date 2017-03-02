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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

В ДВД Алматы объяснили, почему регулировщик использовал жезл

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 15:39
В ДВД Алматы объяснили, почему регулировщик использовал жезл
Фото с сайта Tengrinews.kz
В городском ДВД прокомментировали видео алматинца, который стал свидетелем того, как 2 марта движение на одном из перекрестков города регулировалось человеком с жезлом, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Как пояснили, по результатам проверки в алматинском ДВД, в данном случае никаких нарушений закона допущено не было. Движение с помощью жезла регулировал не представитель органов внутренних дел, а военный.

"Если внимательно посмотреть, то можно увидеть, что это военный. Это видно по головному убору и экипировке. У военных есть своя автоинспекция. Когда идут военизированные колонны, военные обеспечивают их дорожную безопасность и выходят на регулирования. Этот человек к органам внутренних дел Алматы не имеет отношения, поэтому абсолютно на законных основаниях он пользовался жезлом", - разъяснила официальный представитель ДВД Алматы Салтанат Азирбек.

Напомним, 2 марта алматинец снял на видео, как можно было подумать, полицейского, использующего жезл.
Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 6 )

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лапшин (Посетители) Сегодня, 16:59
Нет, а чем регулировщик должен махать? Дайте флажки ему в руки тогда как в былые времена. Должен быть предмет, обращающий на себя внимание водителей при регулировке движения все равно.
 
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RRR (Посетители) Сегодня, 16:47
Посмотрел видео. Никакой военной колонны там нет! Автомобили(гражданские) двигаются через перекрёсток во все стороны. Регулировщик регулирует именно передвижение этих автомобилей. И пешеходы проходят. Похоже светофор не работает. Так что официальный представитель ДВД Алматы Салтанат Азирбек, мягко говоря, говорит не правду. А не мягко говоря ВРЁТ!!!
 
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  • RRR
 bigmuzzya (Посетители) Сегодня, 16:43
Едут в автобусе бабка, наркоман и матрос.
Бабка наркоману: "Передай пожалуйста на билетик."
Наркоман берет деньги, поворачивается к матросу и говорит:
"Слышь, солдатик..."
Матрос: "Я НЕ СОЛДАТИК, Я МАТРОС!!!"
Наркоман поворачивается к бабке:
"Обломись, бабка, МЫ НА КОРАБЛЕ!"
 
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Модератор 4 (Модератор+редактор) Сегодня, 16:39
RRR,
видео здесь
 
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RRR (Посетители) Сегодня, 16:37
Видео кайда?!
 
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  • Nurzhan_from_aktau
 trump (Посетители) Сегодня, 16:23
Умеют отбрехаться.
 
 

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