В ДВД Алматы объяснили, почему регулировщик использовал жезл

В городском ДВД прокомментировали видео алматинца, который стал свидетелем того, как 2 марта движение на одном из перекрестков города регулировалось человеком с жезлом, передает корреспондент Tengrinews.kz.



Как пояснили, по результатам проверки в алматинском ДВД, в данном случае никаких нарушений закона допущено не было. Движение с помощью жезла регулировал не представитель органов внутренних дел, а военный.



"Если внимательно посмотреть, то можно увидеть, что это военный. Это видно по головному убору и экипировке. У военных есть своя автоинспекция. Когда идут военизированные колонны, военные обеспечивают их дорожную безопасность и выходят на регулирования. Этот человек к органам внутренних дел Алматы не имеет отношения, поэтому абсолютно на законных основаниях он пользовался жезлом", - разъяснила официальный представитель ДВД Алматы Салтанат Азирбек.



Напомним, 2 марта алматинец снял на видео, как можно было подумать, полицейского, использующего жезл.