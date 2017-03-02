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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Программа "Пусть говорят" разыскивает танцующих маму и дочку из Костаная

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 15:46
Программа "Пусть говорят" разыскивает танцующих маму и дочку из Костаная
Кадр из видео
Танцующих маму и дочку из Костаная разыскивают редакторы "Пусть говорят", сообщает портал "Наш Костанай". Джамилю и Асем Кульмухамбетовых ищут для участия в передаче "Аффтар жжот", в которой собирают самые интересные интернет-ролики.

По данным издания, 1 марта в вечернем эфире программы были показаны два ролика, в том числе и с участием жительниц Костаная. Редакция канала призвала зрителей сообщить журналистам, если кто-то узнал героев одного из видео. Отмечается, что о Кульмухамбетовых, ставших в одночасье звездами Instagram благодаря совместному танцу, рассказывали летом прошлого года. На тот момент видео набрало около 230 тысяч просмотров.

Программа "Пусть говорят" разыскивает танцующих маму и дочку из Костаная


Тогда Асем Кульмухамбетова сообщила, что они с мамой не были готовы к такой стремительной популярности. К тому же наряду с положительными отзывами были и отрицательные. Мать девушки Джамиля Кульмухамбетова очень расстроилась по этому поводу. После этого девушка заявила, что больше не будет записывать подобных роликов.

С-Синхронность Хэштег: #МамаЗажигай

Публикация от ✨U M I R Z A K O V N A✨ (@assita_k)




Между тем Асем Кульмухамбетова рассказала, что уже знает о том, что их разыскивают московские тележурналисты. "Мы сами лично не видели, но многие уже звонили, говорили об этом. Так интересно. Если честно, мы с мамой на эту тему серьезно еще не разговаривал. Но, думаю, если пригласят, то, скорее всего, не поедем", - отметила девушка.
Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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  • Nurzhan_from_aktau
 เกลียด (Посетители) Сегодня, 15:55
Очень позитивно и хорошо.
 
 

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