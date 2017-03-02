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Qazkom заключил меморандум с Народным банком о сделке

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 17:00
Qazkom заключил меморандум с Народным банком о сделке
Фото Турар Казангапов
"Казкоммерцбанк" объявил о заключении им 2 марта 2017 года не имеющего обязательной силы меморандума о взаимопонимании в отношении потенциального приобретения АО "Народный банк Казахстана" контрольного пакета акций ККБ, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу финансового института.

Сообщается, что сторонами меморандума являются, помимо других лиц, правительство Республики Казахстан, Национальный Банк, ККБ, Народный банк, АО "БТА Банк" и Кенес Ракишев, крупный акционер ККБ.

"Меморандум определяет рамки и условия, в соответствии с которыми может быть совершена сделка, а также действия, подлежащие осуществлению каждой из сторон для достижения указанного. В том числе условиями потенциальной сделки предусматривается покрытие возможных рисков, связанных с займом АО "БТА Банк" перед ККБ", - прокомментировали в финансовом институте.

В ККБ подчеркнули, что меморандум не имеет обязательной силы, и отметили, что заключение меморандума не означает совершение сделки, для которой требуются дальнейшие действия сторон и выполнение определенных отлагательных условий, указанных в меморандуме.

Напомним, 20 января Qazkom сообщил о начале переговоров с Народным банком. Предмет переговоров не сообщался. Позже Народный банк прокомментировал возможную сделку с Qazkom.
Источник: Tengrinews.kz
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