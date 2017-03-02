Qazkom заключил меморандум с Народным банком о сделке

"Казкоммерцбанк" объявил о заключении им 2 марта 2017 года не имеющего обязательной силы меморандума о взаимопонимании в отношении потенциального приобретения АО "Народный банк Казахстана" контрольного пакета акций ККБ, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу финансового института.
Сообщается, что сторонами меморандума являются, помимо других лиц, правительство Республики Казахстан, Национальный Банк, ККБ, Народный банк, АО "БТА Банк" и Кенес Ракишев, крупный акционер ККБ.
"Меморандум определяет рамки и условия, в соответствии с которыми может быть совершена сделка, а также действия, подлежащие осуществлению каждой из сторон для достижения указанного. В том числе условиями потенциальной сделки предусматривается покрытие возможных рисков, связанных с займом АО "БТА Банк" перед ККБ", - прокомментировали в финансовом институте.
В ККБ подчеркнули, что меморандум не имеет обязательной силы, и отметили, что заключение меморандума не означает совершение сделки, для которой требуются дальнейшие действия сторон и выполнение определенных отлагательных условий, указанных в меморандуме.
Напомним, 20 января Qazkom сообщил о начале переговоров с Народным банком. Предмет переговоров не сообщался. Позже Народный банк прокомментировал возможную сделку с Qazkom.
2002-2017 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.