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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

По количеству работающих женщин Казахстан занимает второе место в мире

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 18:05
По количеству работающих женщин Казахстан занимает второе место в мире
Фото из открытых источников
Казахстан занимает второе место в мире после Китая по количеству работающих женщин в стране, сообщает Baq.kz.

"Согласно статистическим данным, экономическая активность женщин Казахстана составляет 66,6%, мужчин – 77,2%. Казахстан уступает лишь Китаю в этом (67,7% и 80,1% соответственно. – Авт.). Казахстан также занимает второе место по доле работающих женщин – 49%", – сообщила управляющий директор АО НУХ "КазАгро" Лилия Мусина в ходе республиканской конференции на тему эффективного развития малого предпринимательства на селе.

По её словам, 20% женщин, или 700 000, работают в сфере сельского хозяйства, 19% – в сфере торговли, 9% – в промышленности и ещё 9% – в сфере здравоохранения и социальной службы.

В Казахстане ранее предлагали 70% Правительства страны сформировать из женщин. По мнению общественного деятеля Гани Касымова, страны, где большинство руководителей являются женщинами, процветают в экономическом плане. Он считает, что на руководящие должности исполнительной власти в Казахстане нужно назначать больше женщин.

В июле 2013 года в Казахстане вступил в силу закон "О пенсионном обеспечении", согласно которому повысился возраст выхода женщин на пенсию. Если раньше женщинам можно было уходить на заслуженный отдых в 58 лет, то теперь постепенно эту планку повышают до 63 лет. С первого января 2018 года женщины будут выходить на пенсию по достижении 58 с половиной лет, с 2019 года — 59 лет. И так далее, пока планка в 2027 году не достигнет 63 лет.
Источник: informburo.kz
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Комментарии ( 1 )

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Apmaxa (Посетители) Сегодня, 18:42
Он считает, что на руководящие должности исполнительной власти в Казахстане нужно назначать больше женщин.


этого ещё не хватало bazar
 
 

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