Сейчас на сайте
2828
объявлений
  • продам Контактор за 8 000 тенге
  • Требуется Продавец, 75 000 тенге
  • Требуется Менеджер по планир-ю логистики
  • Требуется Продавец, 60 000 тенге
  • Требуется Администратор техперсонала, 80 000 тенге
  • Работа, , 125 000 тенге
  • Сотрудники с опытом кадровика, требуются, 143 000 тенге
 

 
Четверг, 02 Марта
+12...+7
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 313.79 KZT
  • €1 = 330.67 KZT
  • 1 RUB = 5.4 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085
  • site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
«Лада» в формате .pdf
 
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Назарбаев: Нельзя задерживать граждан без веских обоснований и доказательств

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 18:21
Назарбаев: Нельзя задерживать граждан без веских обоснований и доказательств
Фото пресс-службы
Президента РК Фото пресс-службы Президента РК Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев встретился с председателем Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции Кайратом Кожамжаровым, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Президент Казахстана акцентировал внимание на необходимости проведения качественной работы по борьбе с коррупцией и ее системному предупреждению.

"Уголовное преследование должно осуществляться строго в рамках законодательства. Нельзя задерживать граждан без веских обоснований и доказательств", - отметил Нурсултан Назарбаев.

В ходе встречи Кожамжаров проинформировал Главу государства о текущей деятельности Агентства, а также доложил о проводимой работе в рамках реализации Плана нации "100 конкретных шагов".

Нурсултан Назарбаев подчеркнул важность внедряемой бонусной системы стимулирования государственных служащих путем сокращения незанятых вакантных позиций в центральных государственных и местных исполнительных органах и перераспределения средств фонда оплаты труда.

Кожамжаров рассказал о ходе проведения аттестации государственных служащих корпуса "Б", отметив хорошие результаты аттестуемых. По информации председателя Агентства на сегодняшний день Высшая аттестационная комиссия провела 14 заседаний, на республиканском уровне более 700 служащих уже прошли собеседование.

Председатель агентства также доложил о предложениях по реформированию управленческого корпуса "А", которые предполагают сокращение некоторых должностей, отнесенных к этой категории служащих.
Источник: Tengrinews.kz
Поделись с другими:
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 1 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • kostya_aktau
  • Klim Chugunkin
  • бася
 เกลียด (Посетители) Сегодня, 18:36
Нельзя задерживать граждан без веских обоснований и доказательств", - отметил Нурсултан Назарбаев.
Скоро выборы?
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 

Новые объявления
сайта «ВесьАктау»

Услуги

Вакансии в Актау

Квартиры в Актау

Легковые автомобили
2002-2017 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика