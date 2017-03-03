Ролик со школьниками в невменяемом состоянии обсуждают казахстанцы

Видео с двумя школьниками в неадекватном состоянии бурно обсуждают казахстанцы в соцсетях. Очевидец снял кадры, на которых подростки средь бела дня употребляют неизвестное вещество. Дети при этом не просто одурманены. Они оторваны от реальности: снимают одежду, выполняют чужие приказы, сообщает 31 канал.
Видео со школьниками в невменяемом состоянии вмиг разлетелось по соцсетям. Автор пытается узнать, из какой школы дети, однако те ничего внятного произнести не могут и убегают.
В этот момент очевидец просит случайного прохожего задержать ребят, но неожиданно один из школьников воспринимает это как приказ и исполняет его. Снимающий на камеру, понимая это, повторяет приказы.
В каком городе снято видео, достоверно неизвестно, официальных комментариев нет. Одно очевидно - это Казахстан.
Врачи-наркологи, оценив поведение школьников, предположили, что дети под сильным токсическим воздействием паров клея либо другого химического вещества.
"Они могут выполнять команды, они становятся очень подчиняемыми, очень ведомыми. В таком состоянии можно сказать ребенку "иди делай это", и он будет оценивать реальность происходящего вокруг него. И даже в таком состоянии подросток может совершить противоправные действия", - комментирует врач-нарколог Мария Мадольская.
Под действием токсинов подростки могут находится до полутора часов. Часто у них бывают галлюцинации, стираются границы между реальностью и ощущениями.
"Раздражительными становятся, агрессивными, непослушными, показывают свой характер, свое недовольство могут показывать. Он начинает врать родителям - вот главные симптомы", - пояснила психолог Маржан Аязбаева.
У инспекторов по делам несовершеннолетних свои методы распознания подростков, находящихся в токсическом опьянении. Первый признак токсикомана, по их словам - сильный химический запах, исходящий от одежды.
"Родителям всех несовершеннолетних хотелось сказать, чтобы они были бдительными, смотрели за своими несовершеннолетними детьми, чем их дети занимаются как в дневное, так и в ночное время. Чтобы знали круг общения своих несовершеннолетних детей", - отметила инспектор по делам несовершеннолетних ДВД Актюбинской области Алтын Жармаханова.
А еще важно контролировать покупки детей и занять их свободное время трудом или разными кружками.
Ведь, в конечном итоге, в ответе за своих чад родители, которых за уклонение от обязанностей могут наказать. Вплоть до лишения родительских прав.
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