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Ролик со школьниками в невменяемом состоянии обсуждают казахстанцы

Просмотров:608 Опубликовано: Сегодня, 08:21
Ролик со школьниками в невменяемом состоянии обсуждают казахстанцы
кадры из видео. 31.kz
Видео с двумя школьниками в неадекватном состоянии бурно обсуждают казахстанцы в соцсетях. Очевидец снял кадры, на которых подростки средь бела дня употребляют неизвестное вещество. Дети при этом не просто одурманены. Они оторваны от реальности: снимают одежду, выполняют чужие приказы, сообщает 31 канал.

Видео со школьниками в невменяемом состоянии вмиг разлетелось по соцсетям. Автор пытается узнать, из какой школы дети, однако те ничего внятного произнести не могут и убегают.

В этот момент очевидец просит случайного прохожего задержать ребят, но неожиданно один из школьников воспринимает это как приказ и исполняет его. Снимающий на камеру, понимая это, повторяет приказы.

В каком городе снято видео, достоверно неизвестно, официальных комментариев нет. Одно очевидно - это Казахстан.

Врачи-наркологи, оценив поведение школьников, предположили, что дети под сильным токсическим воздействием паров клея либо другого химического вещества.

"Они могут выполнять команды, они становятся очень подчиняемыми, очень ведомыми. В таком состоянии можно сказать ребенку "иди делай это", и он будет оценивать реальность происходящего вокруг него. И даже в таком состоянии подросток может совершить противоправные действия", - комментирует врач-нарколог Мария Мадольская.

Под действием токсинов подростки могут находится до полутора часов. Часто у них бывают галлюцинации, стираются границы между реальностью и ощущениями.

"Раздражительными становятся, агрессивными, непослушными, показывают свой характер, свое недовольство могут показывать. Он начинает врать родителям - вот главные симптомы", - пояснила психолог Маржан Аязбаева.

У инспекторов по делам несовершеннолетних свои методы распознания подростков, находящихся в токсическом опьянении. Первый признак токсикомана, по их словам - сильный химический запах, исходящий от одежды.

"Родителям всех несовершеннолетних хотелось сказать, чтобы они были бдительными, смотрели за своими несовершеннолетними детьми, чем их дети занимаются как в дневное, так и в ночное время. Чтобы знали круг общения своих несовершеннолетних детей", - отметила инспектор по делам несовершеннолетних ДВД Актюбинской области Алтын Жармаханова.

А еще важно контролировать покупки детей и занять их свободное время трудом или разными кружками.

Ведь, в конечном итоге, в ответе за своих чад родители, которых за уклонение от обязанностей могут наказать. Вплоть до лишения родительских прав.

Источник: Nur.kz
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Комментарии ( 1 )

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trump (Посетители) Сегодня, 09:18
Кайфует шпана.. smoke
 
 

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