Российские ученые создали препарат от всех видов рака

Ученые в России создали и успешно протестировали в космосе препарат от всех видов и стадий рака, пациенты смогут получить его через три-четыре года. Об этом газете "Известия" рассказал замдиректора Государственного научно-исследовательского института особо чистых препаратов Федерального медико-биологического агентства (ФМБА), профессор Андрей Симбирцев.



Как отмечает издание, это принципиально новое средство для лечения злокачественных опухолей, полученное с помощью биотехнологий. Успех был достигнут с помощью космического эксперимента, и, таким образом, институт завершает доклинические испытания лекарства, которое может совершить революцию в онкологии.



"Наш препарат имеет рабочее название "Белок теплового шока" - по основному действующему веществу. Это молекула, которая синтезируется любыми клетками организма человека в ответ на различные стрессорные воздействия. О ее существовании ученые знали давно. Первоначально предполагалось, что белок может только защищать клетку от повреждения. Позже выяснилось, что, помимо этого, он обладает уникальным свойством - помогает клетке показывать свои опухолевые антигены иммунной системе и тем самым усиливает противоопухолевый иммунный ответ", - рассказал Симбирцев.



По его словам, так как количество этого белка в организме минимально, была разработана особая биотехнология по его синтезированию. Был выделен ген человеческой клетки, который отвечает за производство белка, его клонировали. "Затем мы создали штамм-продуцент и заставили бактериальную клетку синтезировать человеческий белок. Такие клетки хорошо размножаются, что позволило нам получить неограниченное количество белка", - объяснил Симбирцев.



Он отметил, что ученые не только создали технологию, но также изучили структуру белка, расшифровали механизм противоопухолевого действия на молекулярном уровне. "ФМБА обладает уникальной возможностью проводить медицинские исследования с помощью космических программ. Дело в том, что для рентгеноструктурного анализа действия белка необходимо сформировать из него сверхчистый кристалл. Однако в условиях земного притяжения получить его невозможно - белковые кристаллы растут неравномерно. Родилась идея вырастить кристаллы в космосе. Такой эксперимент был проведен в 2015 году. Мы упаковали сверхчистый белок в капиллярные трубочки и отправили их на МКС", - сказал Симбирцев.



По его словам, за шесть месяцев полета в трубочках сформировались идеальные кристаллы. Они были спущены на землю и проанализированы в России и Японии, где есть сверхмощное оборудование для рентгеноструктурного анализа. При этом создание кристалла в невесомости требовалось только для научного этапа разработки препарата, отмечает профессор. Таким образом, космический эксперимент лишь подтвердил, что ученые на правильном пути.



Симбирцев отметил, что лекарство было опробовано на мышах и крысах, у которых развивались меланомы и саркомы. Курсовое введение препарата в большинстве случаев приводило к полному излечению даже на поздних стадиях. Таким образом, заключил он, "можно с уверенностью сказать, что белок обладает необходимой для лечения рака биологической активностью".



Несмотря на то, что во время тестирования "Белок теплового шока" не проявил токсичности, окончательные выводы о его безопасности можно будет сделать только после завершения доклинических исследований, на что потребуется еще год. После, отмечает Симбирцев, ученые смогут начать клинические испытания. Симбирцев отметил, что полные клинические испытания обычно проходят два-три года. "То есть с учетом финальной стадии доклинических исследований пациенты получат новое лекарство через три-четыре года", - заключил он.