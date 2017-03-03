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Тои, шубы, айфоны: Для чего казахстанцы берут кредиты в банках

Просмотров:450 Опубликовано: Сегодня, 09:15
Тои, шубы, айфоны: Для чего казахстанцы берут кредиты в банках
Иллюстративное фото: Sputnik Казахстан
В Казахстане насчитывается 8 миллионов трудоспособных граждан, из них 5 миллионов берут кредиты в банках. Это официальные данные Нацбанка РК. Корреспондент NUR.KZ провел опрос среди жителей Алматы и узнал, для чего граждане берут кредиты.

Таскын, таксист:

- У меня три кредита. Если сегодня я плачу за один кредит, то через 5-6 дней нужно платить за другой. В конце месяца оплачиваю третий кредит. Таким образом, все заработанные деньги уходят на оплату кредитов. Моя жена работает учителем в школе, а у меня нет постоянной работы.

Кредит мы берем на имя жены. Когда банк выдает деньги, радуемся, а когда приходит время платить, мучаемся.

Первый кредит мы оформили на покупку автомобиля, второй для телефона сыну, а третий кредит взяли на большой обеденный стол, так как приглашаем гостей домой.

Но проценты банка очень высоки, приходится платить вдвойне от стоимости.

Айжан, медсестра:

- Я оформила два кредита. Первый - для бытовой техники домой. Второй кредит я взяла на лечение больной матери. Заработная плата низкая, с трудом протягиваю ее до следующего месяца.

Я стараюсь контролировать, чтобы на выплату кредитов уходило не более 30% от моей зарплаты, потому что надо дальше жить, обеспечивать детей.

Бота, продавец:

У меня два кредита. Оба я взяла, чтобы провести той. Нужно выплачивать еще год. Когда нужны деньги, никто ведь не даст крупную сумму наличными, даже у родных нет. В таком случае приходится брать кредит в банке.

Алима, домохозяйка:

У меня есть подруги, которые оформляют кредиты для покупки айфонов и норковых шуб. Но сама я никогда не брала кредитов. Наша цель с супругом - решить жилищный вопрос, в таком случае можно рассмотреть кредит.

А для покупки дорогих телефонов и шуб не нужно брать кредиты в банке и переплачивать за это вдвое.

Гульмира, учитель:

- В месяц я плачу за два кредита. Семь с половиной лет назад я оформила однокомнатную квартиру в ипотеку. Позже взяла кредит на покупку нового автомобиля. Ездила на машине год, потом отдала супругу.

После того, как выплатили этот кредит, взяли еще один автомобиль. В банках без проблем выдают кредиты учителям, работникам бюджетных и государственных организаций. Но если все подсчитать, то я проигрываю.

К примеру, корейский автомобиль с салона стоит порядка 3 млн тенге. Пока я выплачиваю кредит до конца, плачу еще 3 млн тенге. Дорого, но тем не менее, не прекращаем брать кредиты (смеется).

Асхат, охранник:

- С появлением семьи появляется больше проблем. Я взял кредит, чтобы купить землю. Позже не хватило денег на строительные материалы, пришлось брать еще один кредит. Когда нет денег, кредит - единственный выход, однако возвращать деньги приходится в разы больше. В наше время сложно найти человека без кредита.

Канат, военнослужащий:

- Сейчас некоторые банки не выдают кредиты военным, потому что с прошлого года система выдачи пенсии военным изменилась, у нас нет накоплений. До этого я брал кредит на автомобиль, но попал в аварию и снова влез в долги. Теперь пришел к выводу, что машину нельзя оформлять в кредит.

Из 50 опрошенных людей каждый 3 признался, что выплачивает хоть один кредит. Чаще всего берут кредиты работники бюджетной сферы.

Мнение эксперта

Кандидат экономических наук Лейла Кудайбергенова рассказала, что два основных фактора подталкивают человека на оформление кредита.

Первый фактор - это необходимость, а второй - погоня за модой.

"Например, вышла новая модель iPhone. Чтобы не отстать от тренда, люди спешат оформить кредит. После его покупки, человек якобы ощущает себя счастливым", - прокомментировал экономист.

По словам Лейлы Кудайбергеновой, сейчас появляется все больше организаций, выдающих микрокредиты. У таких организаций проценты в разы больше.

"Так как такие организации берут средства у банков второго уровня, следовательно, их процентная ставка выше. Однако многие обращаются именно к ним, потому что у них легкая система выдачи денег. Документы проверяются не в полном объеме и в большинстве выдаются кредиты без усилий", - сообщил экономист.
Источник: Nur.kz
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Комментарии ( 3 )

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  • Mestnyi
  • leo529
  • синдбад
 Швейк (Посетители) Сегодня, 10:18
Когда банк выдает деньги, радуемся, а когда приходит время платить, мучаемся.

Народная мудрость гласит: берёшь чужие деньги, а отдаёшь свои. Не до всех это, видать, доходит... stena
 
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Erlan84 (Дизайнер) Сегодня, 09:30
им какая разница на что я беру кредит? или типа делают вид что заботятся о народе?
 
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mr12 (Посетители) Сегодня, 09:26
Бесплатный сыр только в мышеловке.
 
 

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