Назарбаев: Изменения в 26 статью Конституции будем рассматривать позже

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев высказался о поправках в 26 статью Конституции, передает корреспондент Tengrinews.kz.



"Хочу особо отметить, что в ходе всенародного обсуждения, можно сказать, что все предложения были поддержаны. Более 70 процентов поддержали изменения в 26 статью, однако, были и иные мнения. Это касается вопроса собственности. Некоторые считали, что понятие собственности тождественна только с собственностью на землю. Потому что при принятии закона о земельной реформе были вопросы. Нужно, чтобы по этому вопросу было всеобщее одно мнение. С учетом того, что любое политическое решение должно быть взвешенным, объединяющим народ, укрепляющим согласие и консолидирующим народ на общих целях решено статью 26 оставить в старой редакции без изменений", - отметил Нурсултан Назарбаев в ходе совместного заседания палат Парламента.



Он добавил, что конституционная реформа нацелена на консолидацию казахстанского общества.



"Неоднозначные прочтения вызвали предлагаемые поправки в статью 26 Конституции. В то же время вся конституционная реформа нацелена на консолидацию нашего общества, поэтому я предлагаю оставить статью 26 в прежней редакции, тем более, что это не вносит каких-то особых моментов. Мы еще раз должны разъяснить народу, когда говорим о собственности, нельзя ставить знак равенства, что это земля. У человека каждого есть разная собственность: у него есть жилье, земля, движимое и недвижимое имущество. В вопрос собственности входит все. Когда говорим "каждый", там остается "граждане", все юридическое сообщество поддержало, потому что это обеспечивает стабильность поступлений инвестиций в нашу страну, доверия наших инвесторов и казахстанцев. Но нам не надо торопиться, надо поработать, должен быть консенсус в этом вопросе. Разъяснять надо", - добавил Президент.



"Все равно мы к этому придем, даже по земле, потому что земля без хозяина – это ничья земля. Она потеряет свою способность выращивать сельскохозяйственную продукцию. И когда-нибудь мы должны понять, что есть такое выражение: "земля без хозяина – сирота". Поэтому изменения в эту статью мы будем рассматривать позже. Все граждане республики могут иметь в частной собственности любое законно приобретенное имущество, однако собственность является неприкосновенной, остается в Конституции. Но в ходе обсуждения могут быть у вас и другие мнения, и я тоже это предполагаю. По итогам обсуждения проект закона "О внесении изменения и дополнений в Конституцию" был доработан и 1 марта внесен мною в Парламент на ваше обсуждение. Учитывая общенациональное обсуждение, можно утверждать, что этот документ – консолидированная позиция народа Казахстана. Народ сказал свое слово, тем самым поддержал модернизацию государственной власти", - отметил Глава государства.