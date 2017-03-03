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Назарбаев: Изменения в 26 статью Конституции будем рассматривать позже

Просмотров:278 Опубликовано: Сегодня, 09:40
Назарбаев: Изменения в 26 статью Конституции будем рассматривать позже
Фото с сайта Tengrinews.kz
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев высказался о поправках в 26 статью Конституции, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"Хочу особо отметить, что в ходе всенародного обсуждения, можно сказать, что все предложения были поддержаны. Более 70 процентов поддержали изменения в 26 статью, однако, были и иные мнения. Это касается вопроса собственности. Некоторые считали, что понятие собственности тождественна только с собственностью на землю. Потому что при принятии закона о земельной реформе были вопросы. Нужно, чтобы по этому вопросу было всеобщее одно мнение. С учетом того, что любое политическое решение должно быть взвешенным, объединяющим народ, укрепляющим согласие и консолидирующим народ на общих целях решено статью 26 оставить в старой редакции без изменений", - отметил Нурсултан Назарбаев в ходе совместного заседания палат Парламента.

Он добавил, что конституционная реформа нацелена на консолидацию казахстанского общества.

"Неоднозначные прочтения вызвали предлагаемые поправки в статью 26 Конституции. В то же время вся конституционная реформа нацелена на консолидацию нашего общества, поэтому я предлагаю оставить статью 26 в прежней редакции, тем более, что это не вносит каких-то особых моментов. Мы еще раз должны разъяснить народу, когда говорим о собственности, нельзя ставить знак равенства, что это земля. У человека каждого есть разная собственность: у него есть жилье, земля, движимое и недвижимое имущество. В вопрос собственности входит все. Когда говорим "каждый", там остается "граждане", все юридическое сообщество поддержало, потому что это обеспечивает стабильность поступлений инвестиций в нашу страну, доверия наших инвесторов и казахстанцев. Но нам не надо торопиться, надо поработать, должен быть консенсус в этом вопросе. Разъяснять надо", - добавил Президент.

"Все равно мы к этому придем, даже по земле, потому что земля без хозяина – это ничья земля. Она потеряет свою способность выращивать сельскохозяйственную продукцию. И когда-нибудь мы должны понять, что есть такое выражение: "земля без хозяина – сирота". Поэтому изменения в эту статью мы будем рассматривать позже. Все граждане республики могут иметь в частной собственности любое законно приобретенное имущество, однако собственность является неприкосновенной, остается в Конституции. Но в ходе обсуждения могут быть у вас и другие мнения, и я тоже это предполагаю. По итогам обсуждения проект закона "О внесении изменения и дополнений в Конституцию" был доработан и 1 марта внесен мною в Парламент на ваше обсуждение. Учитывая общенациональное обсуждение, можно утверждать, что этот документ – консолидированная позиция народа Казахстана. Народ сказал свое слово, тем самым поддержал модернизацию государственной власти", - отметил Глава государства.
Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 6 )

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  • Странник
  • Сергей Владимиров
 aalleennaa69 (Посетители) Сегодня, 10:57
они ничего не делают для народа
 
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  • tolk
 синдбад (Посетители) Сегодня, 10:55
Это ханство сожрёт себя изнутри.
 
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 trump (Посетители) Сегодня, 10:49
Прекращайте перекраивать Конституцию. Лучше поработайте над УК, по вопросам наказания за коррупцию.
 
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  • เกลียด
 Швейк (Посетители) Сегодня, 10:10
И когда-нибудь мы должны понять, что есть такое выражение: "земля без хозяина – сирота"

Это верно. Царь Николай II при переписи населения своей империи в строке "Род занятий" написал - "хозяин земли русской". dada
 
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 Ну Ну (Посетители) Сегодня, 10:05
Во всех СМИ народ против изменения именно этой статьи, о других статьях Конституции, совсем не обсуждали, откуда откопали 70%
 
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  • бася
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 Краснов (Посетители) Сегодня, 10:01
Более 70 процентов поддержали изменения в 26 статью

Что за бред? Быть может, это плод вашего воображения? Ни за что не поверю, что более 2/3 граждан поддержали данную поправку!
Все равно мы к этому придем, даже по земле

Не мытьем так катаньем, все с вами ясно.
потому что земля без хозяина – это ничья земля

А ничего, что эта земля принадлежит народу Казахстана, а вы без зазрения совести намерены китаёзам ее разбазарить???
 
 

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