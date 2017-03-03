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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Нет необходимости проводить референдум - Назарбаев

Просмотров:268 Опубликовано: Сегодня, 09:55
Нет необходимости проводить референдум - Назарбаев
Фото osinform.org
Нет необходимости проводить референдум по обсуждению поправок в Конституцию. Об этом заявил Нурсултан Назарбаев в ходе совместного заседания палат Парламента, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"Я прошу депутатов Парламента, по возможности не откладывая, с соблюдением всех процедур и наших законов рассмотреть законопроект. В Конституции прописаны два варианта внесения изменений Конституции: Президент мог после обсуждения отправить проект на всенародное обсуждение, то есть на референдум, или в Парламент. Учитывая то, что основные моменты государственной системы власти здесь не меняются, основные права и свободы человека не затрагиваются в этой реформе, нет необходимости проводить референдум с большими затратами, людскими ресурсами и создавать политические проблемы и вопросы в обществе", - сказал Президент.

По словам Назарбаева, избранный народом депутатский корпус в праве вносить эти законы.

"Уверен, что вы будете рассматривать проект с точки зрения интересов государства, не затягивая по времени. Желаю успехов в вашей работе", - обратился к депутатам Глава государства.

Напомним, сегодня в Астане проходит совместное заседание палат Парламента с участием Президента страны Нурслутана Назарбаева. На повестку дня вынесен проект закона РК "О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан".
Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 6 )

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trump (Посетители) Сегодня, 11:10
Нет необходимости проводить референдум - Назарбаев

Слова, достойные хана. Но мы живем не в ханстве, а в демократической (вроде-бы) стране. Любые изменения в Конституцию могут проводиться только посредством референдума. Прекращайте беспределить.
 
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 Димон (Посетители) Сегодня, 11:00
Папа знает как для семьи лучше sila! Для его его семьи rofl

Каждый народ имеет то правительство, которое он заслуживает…
silaЗададим жару толстопузым!
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +4
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 เกลียด (Посетители) Сегодня, 10:49
Мы тут посовещались и я решил. smile
 
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 Ну Ну (Посетители) Сегодня, 10:13
Хосподи зная как подсчитывают голоса в выборах, лучше не проводить.
Но все таки оставьте статью 26 в покое, без всяких изменений. Мы все таки хотим быть гражданами РК, а не каждым РК
 
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 бася (Посетители) Сегодня, 10:10
ну конечно ..фиг ли спрашивать .. пенсионный возраст подняли этому самому народу не спрашивали,все побурчали на кухнях и успокоились,дальше нищенствуют..
ну значит и всё остальное можно решать без него,этого самого..как его?
 
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 Краснов (Посетители) Сегодня, 10:05
Нет необходимости проводить референдум - Назарбаев

Ну в общем, ничего удивительного...
"Что? Демократия? Референдум? Не, не слышали" © лидер одной якобы свободной и независимой страны. lol
 
 

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