Нет необходимости проводить референдум - Назарбаев

Нет необходимости проводить референдум по обсуждению поправок в Конституцию. Об этом заявил Нурсултан Назарбаев в ходе совместного заседания палат Парламента, передает корреспондент Tengrinews.kz.
"Я прошу депутатов Парламента, по возможности не откладывая, с соблюдением всех процедур и наших законов рассмотреть законопроект. В Конституции прописаны два варианта внесения изменений Конституции: Президент мог после обсуждения отправить проект на всенародное обсуждение, то есть на референдум, или в Парламент. Учитывая то, что основные моменты государственной системы власти здесь не меняются, основные права и свободы человека не затрагиваются в этой реформе, нет необходимости проводить референдум с большими затратами, людскими ресурсами и создавать политические проблемы и вопросы в обществе", - сказал Президент.
По словам Назарбаева, избранный народом депутатский корпус в праве вносить эти законы.
"Уверен, что вы будете рассматривать проект с точки зрения интересов государства, не затягивая по времени. Желаю успехов в вашей работе", - обратился к депутатам Глава государства.
Напомним, сегодня в Астане проходит совместное заседание палат Парламента с участием Президента страны Нурслутана Назарбаева. На повестку дня вынесен проект закона РК "О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан".
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