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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Биткоин сравнялся в цене с унцией золота

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 11:06
Биткоин сравнялся в цене с унцией золота
Фото из открытых источников
Стоимость биткоина в ходе торгов достигла 1238 долларов, что на доллар дороже тройской унции золота, сообщает CoinDesk. Этот результат, который зафиксирован 2 марта, также является очередным историческим максимумом, пишет lenta.ru.

Рост биткоина с начала текущего года отражает общий «бычий» тренд на фондовом рынке. Кроме того, криптовалюту поддерживает перспектива одобрения Комиссией по ценным бумагам и рынкам посвященного ей первого биржевого фонда. Решение должно быть принято до 11 марта.
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В свою очередь цена на золото в последний год значительно не изменилась и колеблется между отметками в 1150 и 1300 долларов за тройскую унцию.

Биткоин — криптовалюта, созданная на основе технологии blockchain. По оценке испанского инвестфонда Santander InnoVentures, благодаря blockchain инвесторы сберегут около 20 миллиардов долларов в год за счет сокращения сопутствующих расходов при проведении финансовых операций.
Источник: КАПИТАЛ
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