Как в Казахстане предлагают бороться с высокими ценами на лекарства

В Министерстве здравоохранения предлагают ряд мер по снижению цен на лекарства, передает корреспондент Tengrinews.kz.



Исполняющий обязанности председателя Комитета фармации МЗ РК Лариса Пак заявила, что цены на 46 процентов препаратов на казахстанском рынке государство не регулирует.



"Что подпадает сегодня под государственное регулирование. Если на 1 января 2016 года в стране было зарегистрировано 7 713 позиций торговых наименований лекарственных средств, из них под государственное регулирование подпадало только 4 083 торговых наименований лекарств, или 54 процента от общего количества. Остальные позиции – это 3 530 торговых наименований, под государственное регулирование не подпадали 46 процентов. Соответственно, этот блок вызывает нарекания и недовольства со стороны населения на высокие цены в рознице", - рассказала Лариса Пак на расширенном заседании коллегии Министерства здравоохранения РК.



И.о. председателя Комитета фармации МЗ РК предлагает ряд мер по борьбе с высокими ценами. Это автоматизированная система выписки рецептов, единый сайт с ценами на лекарства. Также Лариса Пак считает, что аптекам необходимо указывать на видном месте цены на препараты.



"Ввести автоматизированную систему выписки рецептов с 2018 года. Автоматизировать систему ценообразования и ввести государственный реестр цен, а также процедуру регистрации цены перевести в государственную услугу. Что нам дальше необходимо сделать? Информировать само население об утвержденных предельных ценах. Проводить постоянный мониторинг СМИ. Обязать аптеки на видном месте разместить всю необходимую информацию, создать единый сайт лекарств, на котором будут размещать необходимую информацию для потребителей, в том числе о ценах с возможностью перехода на специализированные сайты", - рассказала Лариса Пак.