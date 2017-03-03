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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Казахстанцы должны знать, сколько пенсионных накоплений "съедает" инфляция

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 13:46
Казахстанцы должны знать, сколько пенсионных накоплений "съедает" инфляция
Фото с сайта Tengrinews.kz
Пенсионные накопления казахстанцев "подъедает" инфляция, ежегодно значительно превосходящая инвестиционный доход. По официальным данным Нацбанка РК, за последние семь лет было потеряно 330 миллиардов тенге, а по подсчетам экономиста Петра Своика гораздо больше. На прошедшей недавно встрече членов общественного совета при ЕНПФ Своик высказал тезис о том, что казахстанцам нужно возвращать накопления, индексированные на инфляцию, а также внес предложение информировать население не только о том, сколько взносов поступило на пенсионные счета, но и какую сумму составляют инфляционные потери, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"Если читать закон, как он написан, то компенсировать надо сразу всем категориям вкладчиков за все периоды. Поэтому информацию о том, что же там у нас с накопленной инфляцией, надо обязательно доводить до каждого вкладчика и в целом по ЕНПФ, так мне представляется. Я специально поинтересовался выпиской. Вот вы шлете выписку (обращаясь к ЕНПФ - прим. авт.), там подробно по месяцам, каждый год, сколько взносов, сколько дохода. А где инфляция? Надо хотя бы ради исполнения закона показывать накопленную инфляцию", - внес предложение Петр Своик.

Казахстанцы должны знать, сколько пенсионных накоплений "съедает" инфляция

Данные таблицы взяты с встречи с заместителем председателя Нацбанка РК Галимжаном Пирматовым, проходившей 1 марта 2017 года.


Комментируя данные, Своик отметил, что, как видно, в последние семь лет инфляция регулярно опережала инвестиционный доход, за исключением 2015 года, когда тенге обесценился в два раза.

"Тогда ЕНПФ показал удивительный взлет доходности, за это его можно похвалить. Однако общим итогом стала потеря 330 миллиардов тенге. По моим расчетам, намного больше. Недавно защищали 50 миллиардов тенге, когда появилось предложение инвестировать их в железнодорожную отрасль. На фоне убытков от инвестиции эти цифры уже выглядят иначе", - прокомментировал экономист.

Своик делает логичный вывод, что если инвестиции в ценные бумаги не оправдывают себя, значит, нужно вкладывать в реальные производства и как минимум возвращать казахстанцам накопления, индексированные на инфляцию, а как максимум прибавлять к этой сумме еще и какой-то гарантированный доход от инвестиций.

В свою очередь доктор делового администрирования Ерлан Ибрагим в комментарии для Tengrinews.kz также отметил, что после девальвации были проиндексированы только депозитные вклады в тенге, но не пенсионные вклады.

"Хотя решение хранить накопления на депозитах - это мое личное решение и риск. А пенсионные накопления, точнее, право распоряжения накоплениями, было у нас изъято. Деньгами распоряжались на момент девальвации государственные институты, и вопрос индексации даже нигде не прозвучал", - констатировал Ибрагим, подчеркнув что для миллионов казахстанцев в ближайшее время пенсионные накопления станут основным источником к существованию.
Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 7 )

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  • бася
 bigmuzzya (Посетители) Сегодня, 15:09
Если те восемь лимонов,накопившиеся на пенсионом счету,да положить на депозит в Каспий банк.Чёт нам втирают дичь я чувствую
 
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Крадун (Посетители) Сегодня, 15:01
Нас медленно подготавливают к тому что пенсии будут ни а чём мягко говоря!!!И будем мы сидеть с протянутой рукой!
 
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 ДухLess (Посетители) Сегодня, 14:07
Своик высказал тезис о том, что казахстанцам нужно возвращать накопления, индексированные на инфляцию, а также внес предложение информировать население не только о том, сколько взносов поступило на пенсионные счета, но и какую сумму составляют инфляционные потери

Вашими бы устами да мед пить applause

А то уже как в анекдоте:
Последняя стадия инфляции: выгодней подольше помять банкноты, чем купить на них туалетную бумагу(с) lol

Если хочешь понять жизнь, то перестань верить тому, что говорят и пишут, а наблюдай и чувствуй. (Антон Чехов)
 
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 trump (Посетители) Сегодня, 14:07
Раздербан пенсионки нам хотят преподнести как козни ненасытной инфляции.
 
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 aalleennaa69 (Посетители) Сегодня, 14:05
на наше государство (казахстан ) нельзя работать официально нас надуривают значит и мы должны ,а пенсий нам и так не видать
 
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 trump (Посетители) Сегодня, 14:03
Стоп! А как же ценные бумаги закупаемые на вклады и дотации чахнущим банкам от ЕНПФ? Ведь они должны приносить прибыль. А вы нам о какой-то мизерной инфляции поёте. Вклады должны были увеличиться в разы, при таком раскладе. Потом будут петь песни о сжирании инфляцией наших медполисов?
Заработались вы уже у себя в Акорде..
 
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 Ну Ну (Посетители) Сегодня, 13:55
Если вернете народу свои кровно заработанные, народ уж точно не даст инфляцие издеваться за их кровные
 
 

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